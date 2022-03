Una vita/ Anticipazioni puntata 25 marzo: Marcos indaga sulla morte di Felicia

Una vita, anticipazioni puntata 25 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 25 marzo, della soap opera spagnola “Una vita” Marcos e Anabel hanno un altro violento scontro e l’uomo schiaffeggia la figlia. La ragazza a quel punto vuole andare via di casa ma il padre glielo impedisce e la chiude nella sua stanza. Più tardi il Bacigalupe prova a indagare con Soledad per scoprire di più sulla morte della moglie e così la domestica gli racconta che, prima della sua partenza per Santander, ha ricevuto diverse visite a casa di Natalia. L’uomo le chiede come mai non glielo aveva riferito prima. Bellita decide di affrontare il nipote per capire quale sia il suo problema e il ragazzo le confessa di avere dei problemi economici che gli impediscono di pagare l’università. La donna prontamente si offre di pagargli tutte le spese. Tutti i vicini di Acacias sono felici del ritorno di Felipe nel quartiere e si prodigano per aggiornarlo sulle ultime novità.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita“ Felipe rientra ad Acacias e la prima persona che vede è Genoveva. La donna si avvicina al marito per dirgli che è felice di sapere che lui è tornato sano e salvo ma ovviamente l’avvocato non è certo propenso alla conversazione e, spalleggiato da Liberto, dice alla donna che può risparmiarsi queste sceneggiate. Anabel accusa il padre di aver commissionato l’omicidio di Carlos Armijo per liberare la strada al suo matrimonio con Aurelio. Il padre le dice che ha caldeggiato le nozze con il Quesada per perché nell’accordo con Don Salustiano c’era anche l’estinzione del debito che aveva nei confronti della sua famiglia. Dice poi di aver pensato che Anabel sarebbe stata felice di sposare il ragazzo, visto che da sempre era innamorata di lui ma non ha mai commesso sciocchezze. Poi Marcos passa al contrattacco dicendole che non si è mai fatta domande quando faceva la bella vita né ha mai chiesto la provenienza del suo denaro. Anabel lo accusa di essere peggio di Salustiano. Più tardi Marcos si confida con Soledad ma la tratta molto male quando la donna prova a saperne di più, dicendole che deve stare al suo posto. Poi si pente e le stringe la mano in segno di scusa.

Alodia incontra Ignacio per strada, il quale è in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo cerca di capire che cosa abbia visto la domestica e si offre di accompagnarla a casa per saperne di più e le racconta che quei tre giovani scapestrati con i quali lo ha visto sono in realtà dei futuri medici molto preparati e in grado di salvare vite umane. La domestica è scettica, poi si lascia abbindolare dalle parole del ragazzo. Bellita parla con José delle canzoni che vorrebbe inserire nel disco visto che ha molti dubbi. il Dominguez, però, continua ad avere dei sospetti nei confronti di Ignacio e ne parla con Bellita la quale dice di essere certa che il nipote ha qualcosa che non va. Alodia le conferma che è tutto vero. Lolita nota che Carmen è abbastanza preoccupata ma la suocera non vuole dirle che cosa succeda. Poi Carmen ammette che pensa che il marito Ramon non si accorga più di lei e non sia interessata al suo amore ma lo sente sempre più distante. Lolita le consiglia di raggiungerlo così da trascorrere del tempo con lui ma Carmen non sa se è il caso, visto che è tornato Felipe e Ramon e gli altri stanno festeggiando l’evento. Jacinto incontra Indalecia in strada e le dice che è un uomo semplice e vuole una vita senza preoccupazioni per cui è rimasto molto ferito dalle supposizioni della ragazza sulla fedeltà di Marcelina. Poi aggiunge che apprezza molto la sua vicinanza e il fatto che si sia presa cura di lui, ma è innamorato di Marcelina e non vuole tradirla.

