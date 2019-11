Una Vita/ Anticipazioni puntata 25 novembre: Samuel e Telmo fanno a botte!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 NOVEMBRE

La prossima settimana Una Vita sarà ancora ricca di suspence e di colpi di scena. Assisteremo ad alcuni episodi che non lasceranno più alcun dubbio sulle reali intenzioni di Samuel. L’Alday infatti prima minaccerà Cesareo di morte se davvero rivelerà i suoi sospetti sulla morte del cocchiere e poi avrà un violento scontro con Padre Telmo. Il giovane lo colpirà con un pugno e la mancata reazione del sacerdote finirà per far preoccupare Ursula. Anche una visita in canonica dell’Alday toglierà ogni dubbio. Il giovane infatti si reca lì per parlare con Padre Telmo e, dopo averlo informato di aver intuito l’interesse peccaminoso del sacerdote per Lucia, lo invita a non intromettersi nei suoi piani se vuole vivere a lungo. Non mncano colpi di scena neppure alle lezioni di disegno di don Venancio. Alexis, il modello che posa nudo, muore durante una lezione. Rosina e Susana spaventate, anziché denunciare il fatto fuggono via e tendono ad evitare per un po’ di tempo don Venancio.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’ultima puntata di Una Vita abbiamo assistito alla conferma dei sospetti di Padre Telmo riguardo alla morte del cocchiere Gutierrez. Non vi sono più dubbi che il comportamento strano di Cesareo sia dovuto al fatto che l’uomo sa qualcosa riguardo all’omicidio. Spronato dal parroco Cesareo accetta di recarsi in commissariato per rilasciare una deposizione su quello che ha visto o sentito. Samuel intanto esprime a Jimeno Batan la sua riconoscenza per avere eliminato definitivamente Gutierrez ed il pericolo che l’uomo potesse lasciarsi sfuggire ciò che è accaduto la sera in cui ha condotto Lucia nell’eremo abbandonato. L’Alday gli chiede anche un altro prestito, rassicurandolo sul fatto che presto il suo matrimonio con Lucia gli permetterà di mettere le mani sul patrimonio dei Conti di Valdes. Augusta intanto, per cercare di risollevare il morale a Cesareo che è davvero rimasto turbato per la morte del cocchiere, decide di organizzare per lui una merenda in soffitta. La notizia però giunge alle orecchie di Samuel. Le scuse di Rosina e Susana non riescono ad ingannare Leonor e Liberto, che trovano alquanto strane le loro lezioni di disegno da don Venancio. Nel frattempo Trini trova una partner per il concorso di dolci. Si tratta di Casilda. Carmen decide di rivelare al figlio i veri motivi che l’hanno fatta allontanare da casa, raccontandogli delle angherie subite dal marito Javier. Poi, felice perchè pensa che lui abbia davvero messo la testa a posto, va a deporre un mazzo di fiori alla statua che sta davanti alla chiesa. Qualcuno però la osserva senza farsi notare dalla donna. L’Alday intanto vede Cesareo allontanarsi e lo segue con aspetto piuttosto minaccioso. Samuel avrà davvero intuito cosa si nasconde dietro l’agitazione dell’uomo? A casa di Celia vi è invece Padre Telmo, che improvvisamente vede arrivare Lucia in compagnia di Alicia. Quest’ultima sembra rimanere molto scossa dall’incontro con il parroco, tanto che Lucia decide che sia meglio farla rimanere per un po’ di tempo da Celia con lei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA