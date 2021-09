Una vita/ Anticipazioni puntata 25 settembre: la sentenza sull’omicidio di Marcia

Una Vita, anticipazioni puntata 25 settembre

Nella nuova puntata di Una Vita, sicuramente i nuovi interessi di Bellita Del Campo, impegnata nel ristrutturare la casa, possono finalmente far tirare un sospiro di sollievo a Josè. Se la madre di Cinta aveva manifestato il desiderio di esser vicina alla figlia in un momento così particolare, quella di Emilio non ha mai pensato di lasciare Acacias per raggiungere la coppia. Felicia infatti si troverà ad affrontare i problemi dell’altra figlia, Camino, alle prese con un matrimonio infelice. Inutili saranno i tentativi della giovane per far credere alla madre che vada tutto bene. Felicia non sarà disposta a lasciarsi ingannare e vorrà scoprire la verità.

La reazione di Lolita e Servante davanti alla decisione del figlio di Ramon di coinvolgerli nel suo discorso politico lascerà deluso Antonito, mentre Jacques scoprirà di essere entrato in possesso di una semplice copia della spilla. Davanti alla sua richiesta di sapere la verità sul gioiello dovranno ammettere che potrebbe essere finito nella pancia di una pecora. Ma l’attenzione, nella puntata del 25 settembre della soap spagnola Una Vita, sarà concentrata sul giudice chiamato a esprimere il suo verdetto sull’omicidio di Marcia. Dopo ascoltate tutte le testimonianze arriva il verdetto: Genoveva viene scagionata e può lasciare l’aula da donna libera!

Una Vita, dove siamo rimasti

Nella puntata di Una Vita andata in onda venerdì 24 settembre 2021, abbiamo potuto vedere che l’arrivo di Soledad alla soffitta non è certo passato inosservato. Non era affatto difficile prevedere che la sua intraprendenza, e quel carattere deciso e talvolta anche troppo schietto potessero farla risultare gradita alle domestiche. In effetti queste ultime non hanno tardato a mostrare la loro insofferenza nei confronti della giovane. In quanto a intraprendenza anche su Servante ci sarebbe molto da dire: il portiere dello stabile situato al civico 38 di Acacias non ha perso occasione per dimostrarla ancora una volta. L’uomo ha creato prima una perfetta imitazione della spilla di Jacques per poi offrirla a Jacinto e Casilda. I due però hanno qualche esitazione, non sapendo bene cosa potrebbe accadere a seguito di questo gesto.

Occhi puntati anche in casa Dominguez, dove Bellita dopo aver rinunciato a partire per raggiungere la figlia Cinta in Argentina, sembra aver trovato una nuova idea per occupare il suo tempo libero. La cantante infatti, dopo aver rinuncito al viaggio ed essersi riappacificta con il marito José, sembra avere intere giornate a disposizione e ha deciso di riempirle occupandosi della ristrutturazione della casa. Questo finisce per tranquillizzare il Dominguez, che non dovrà più temere che la moglie torni a progettare un viaggio per raggiungere la figlia in dolce attesa. Josè infatti è contrario all’idea di interferire nella vita dei neo sposini e vorrebbe che anche la moglie lasciasse sua figlia ed Emilio liberi di vivere la loro vita.



