Una vita/ Anticipazioni puntata 26 aprile: Soledad chiede a Marcos di scappare

Una vita, anticipazioni puntata 26 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 26 aprile, della soap opera spagnola “Una vita” si sparge presto la voce della serata romantica fra Natalia e Felipe e tutto il quartiere arriva alle sue personali conclusioni. Soledad, spaventata sia per la minaccia di Fausto che per quella di Aurelio nei confronti di Marcos, così chiede al Bacigalupe di scappare via insieme, ma l’uomo le risponde che non ha alcuna intenzione di darla vinta ai suoi nemici e abbandonare Acacias, anche se questo vorrebbe dire perderla. Sabina è sempre più convinta che Daniela sia una poliziotta sotto copertura, con la missione di incastrarli. Prova così a mettere in guardia sui marito Roberto il quale però non crede che ciò sia possibile e pensa che in realtà sia una benedizione per Miguel che sia arrivata questa ragazza che sembra in grado di riuscire a distrarlo dalle sue pene d’amore.

Una vita/ Anticipazioni puntata 25 aprile, Bellita viene bullizzata e...

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Natalia racconta a Genoveva di aver ricevuto un invito a cena da Felipe ma aggiunge anche che non sa se può accettare perché suo fratello insiste affinché quella sera stessa esca con il diplomatico francese. La Salmeron, convinta di avere in pugno la vittoria con il marito, decide di parlare con Aurelio e la invita a prepararsi con cura per l’appuntamento. L’Alvarez Hermoso, invece, parla con Miguel per riservare l’intera sala del Nuevo Siglo per la cena con la Quesada, anche se spiega all’amico di non avere alcuna intenzione romantica ma di volerle solo mostrare la sua sincera amicizia. Genoveva, invece, mette in atto un altro piano: chiede a Rosina di andare a fare una passeggiata prima di cena, in modo da far sì di incontrare Felipe e Natalia che vanno a cena insieme e farsi vedere dalla moglie di Liberto molto amareggiata per il tradimento del marito. Ramon prova a parlare con Antonito per fargli capire che negli ultimi mesi sta avendo un atteggiamento troppo intransigente e questo modo di fare non è segno di apertura mentale nè di un animo caritatevole. Il giovane Palacios, però, non sembra comprendere fino in fondo il suo discorso anche se il giorno dopo decide di cambiare in parte il suo intervento al Congresso per essere meno veemente.

Una vita/ Anticipazioni puntata 22 aprile: Daniela è una poliziotta sotto copertura!

Casilda va a trovare Alodia a casa Dominguez, visto che sa che i suoi signori saranno fuori tutto il giorno, e sente in casa un ottimo profumo di seppe e patate, oltre a vedere il tavolo apparecchiato per due. Chiede quindi all’amica spiegazioni ma la domestica accampa una serie di scuse per non ammettere che il pranzo è per lei e Ignacio: Casilda sembra cascarci e quando il signorino torna a casa è ben felice di pranzare con lei e propone di aprire una bottiglia di vino. Quando Bellita e José rientrano, Alodia ha messo tutto a posto ma rischia di farsi scoprire perché ha lasciato fuori posto il servizio buono di casa Dominguez. José, invece, è distratto perché legge un biglietto che gli è arrivato da parte di Mendez. Jacinto è alla Buena Noche a prendere un caffè con Servante e Liberto e si rende conto che fra il proprietario e Fabiana sta succedendo qualcosa: l’atteggiamento fra i due, di solito sempre molto litigioso, si è trasformato in quello di una coppia di giovani sposini. Quando però Jacinto resta solo con Servante e glielo chiede in modo esplicito, l’uomo nega tutto. Aurelio riceve un biglietto da Marcos tramite Soledad ma il giovane messicano decide di non piegarsi alla volontà del suo peggior nemico e mette in guardia anche la domestica, dicendole che presto il suo padrone potrebbe trovarsi in grossi guai.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Marcos nella trappola di Genoveva

© RIPRODUZIONE RISERVATA