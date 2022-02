Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: Felipe in pericolo? Genoveva sceglie…

Una Vita, anticipazioni puntata 26 febbraio

Nella puntata di Una Vita in onda sabato 26 febbraio, Genoveva decide che per il momento vuole risparmiare la vita di Felipe e del figlio, quindi manda un telegramma all’investigatore per avvisarlo di non muoversi. Poi ha un altro incontro con Natalia e Aurelio in quanto pensa che i due fratelli messicani possano essere degli ottimi alleati all’interno del quartiere. La cura che il medico ha somministrato a Lolita sembra non dare frutti,, gettando nella disperazione la sua famiglia.

Il dottore, però, decide di somministrarle un’altra dose. Aurelio affronta nuovamente Anabel in strada e le dice che, contrariamente a quello che lei sospetta, non ha ucciso Carlos Armijo. Anabel, però, non prende bene questa affermazione e va via furiosa. Da lontano Roberto li osserva e corre subito a casa per parlare con Miguel. Intanto Sabina scrive una lettera al figlio in carcere.

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Jacinto è molto in pena per Lolita e così si lascia abbindolare da un truffatore che gli dice che esiste la reliquia di una santa che può guarirla senza difficoltà: lui era cieco e dopo aver pregato santa Ortensia ha iniziato a camminare. Servante si rende conto che l’amico sta tramando qualcosa e quindi lo tiene d’occhio, poi quando viene a sapere che cosa è successo, lo deride perché è stato truffato. Susana e Rosina hanno organizzato una messa di preghiera per augurare la guarigione di Lolita. In chiesa si radunano tutte le vicine di Acacias e le domestiche, anche Natalia prende parte nascondendosi in una delle ultime file di panche. Le donne notano anche che Genoveva, pur presente alla messa, è molto distratta perché pensa a Felipe e al fatto che non ha sue notizie. Più tardi Susana arriva a casa di Liberto in preda all’angoscia perché non ha più notizie di Armando: ha chiamato all’albergo di Parigi dove il marito avrebbe dovuto alloggiare ma nessuno lo ha mai visto. Bellita è ancora molto depressa perché non sa con quali canzoni possa fare il suo album. José prova a rassicurarla ma la Del Campo è molto arrabbiata anche con lui perché dice che è stato proprio il Dominguez a metterlo in questa situazione.

Anabel chiede a Soledad come mai il giorno prima Marcos la stava sgridando. La domestica prima prova a fare finta di nulla, poi ammette che il signore l’ha rimproverata perché fra loro due c’è ormai troppa confidenza e questo non va bene. Anabel, però, si arrabbia molto e dice che il padre non impedirà loro di vivere la loro amicizia. Più tardi Anabel incontra Aurelio in strada e l’uomo prova in tutti i modi a compiacerla e poi le chiede di poterla accompagnare in una passeggiata. La ragazza, però, non si lascia abbindolare e gli dice chiaramente che non potranno essere mai amici perché non è conveniente per lei. Intanto Roberto e Sabina stanno risolvendo tutti i problemi del ristorante e sono pronti per la riapertura, quindi decidono con Miguel il menù della nuova inaugurazione. Genoveva finalmente riceve le notizie che aspettava tanto ma non si tratta di una telefonata, bensì di un telegramma nel quale l’investigatore privato l’avvisa che Felipe e Tano sono ancora a Vienna ma sono pronti a scappare per mettersi in salvo dalla guerra. L’investigatore continua con il dire che è proprio quello il momento migliore per riuscire ad agire e farli sparire, attende quindi indicazioni su che cosa fare.



