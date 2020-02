Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 febbraio, video: il matrimonio di Lucia e Samuel..

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 FEBBRAIO

Tirate fuori il vestito buono perché oggi andrà in scena il matrimonio dell’anno nella nuova puntata di Una Vita, o almeno così dovrebbe essere anche se non tutto filerà liscio (anche se dipende dai punti di vista). Dopo tanta attesa, alla fine Samuel e Lucia sono pronti per dirsi sì alla luce di parenti, amici e agli occhi del Signore ma i colpi di scena non mancheranno. In piedi davanti al parroco, con accanto Celia e Felipe pronti a fare da testimoni, Samuel dirà di sì alla domanda fatidica che arriva al clou della cerimonia ma lo stesso non possiamo dire di Lucia che, dopo un lungo silenzio che allarmerà tutti i presenti, risponderà di no: “Samuel non posso sposarti”. Dovrebbe finire così la puntata di oggi di Una Vita mentre la reazione di Samuel sarà rimandata a domani, come si comporterà l’Alday e cosa farà invece Telmo che ha preso posto in fondo alla Chiesa per assistere alle nozze?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nei giorni scorsi in Una Vita, abbiamo assistito al malore di Celia, che ha portato alla perdita del suo bambino, e alle discussioni che questo ha scaturito. Felipe ha accusato Trini di essere responsabile di tutto mentre Ramon, suo malgrado, si è fatto da parte per non rovinare la sua amicizia con l’avvocato. Per fortuna l’allarme sembra rientrato tant’è che le due amiche si sono finalmente ritrovate e adesso sono pronte a ricominciare da capo. Sullo sfondo rimane la questione Ursula. La domestica è finita in carcere per la morte di Guillermo e Don Telmo e andata a farle visita per capire come è andata realmente capendo che la sua perpetua è innocente, andrà a fondo alla questione oppure no?

