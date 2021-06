Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 giugno: il matrimonio di Genoveva e Felipe

Una Vita, anticipazioni puntata 26 giugno

Nella puntata di sabato 26 giugno di Una Vita, è il giorno del matrimonio di Genoveva e Felipe ma lo sposo, mentre si prepara a casa, ha un ripensamento: capisce che la donna che ama è un’altra e vorrebbe annullare la cerimonia ma in chiesa l’aspettano oltre 50 invitati. Lolita, intanto, ha davvero le doglie e soffre moltissimo ma sono talmente ravvicinate da non fare in tempo ad arrivare in ospedale, così si apprestano ad aiutarla a partorire sia la sua famiglia che il custode Jacinto. Marcia, incurante dei divieti di Santiago, va in carcere da Andrade e fa una scoperta che le cambierà la vita: il marito le ha sempre mentito ed è coinvolto con Genoveva in vari inganni. Camino si reca di nascosto da Maite e scopre che la donna è stata sfrattata e sta per lasciare Acacias. Decide, quindi, di partire con lei e corre subito a preparare le sue valigie ma non appena lascia la casa della pittrice entra la polizia, decisa ad arrestare la donna. Qualcuno, infatti, ha presentato una denuncia nei suoi confronti per relazione impropria ma la polizia non vuole dire alla Pasamar chi è stato. Ovviamente Camino pensa che la colpevole sia sua madre.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 25 giugno: Felicia contro Camino e Maite

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Josè chiede a Cinta di portare sua madre fuori di casa perché desidera far vedere a Julio alcuni cimeli della sua vita. La ragazza è contraria perché pensa che suo padre dovrebbe trovare il coraggio di dire tutto a Bellita ma alla fine acconsente. Porta così la Del Campo al ristorante e qui ha modo di parlare con Emilio che si dimostra poco interessato ai racconti dei problemi della famiglia Dominguez, troppo preso dai suoi. Ne nasce un diverbio fra i due fidanzati ma il Pasamar deve subito correre all’interno del locale per sedare un nuovo litigio fra Camino e Felicia. La capofamiglia vieta alla figlia di uscire dal locale e la invita a non incontrare mai più Maite ma la ragazza minaccia di urlare a tutti di essere innamorata di una donna, dando ovviamente grande scandalo. Felicia è disperata e ad aggravare la situazione interviene una visita di Idelfonso: il ragazzo è venuto per chiedere scusa a Camino e confessarle tutto il suo amore, riprendendo la loro relazione da dove l’hanno interrotta. La Pasamar gli consiglia di attendere ancora un po’ di tempo per dare alla figlia modo di sentire la sua mancanza ma in realtà sa benissimo che Camino non acconsentirà mai al matrimonio.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 giugno: Marcia incontra Andrade

Marcia, dopo attente riflessioni, decide di andare in carcere da Andrade per sapere che cosa le voglia dire in punto di morte. Quando comunica la sua decisione a Santiago, l’uomo non la prende molto bene e prova ad impedirglielo, facendo sorgere nella Sampaio il sospetto che il marito abbia il timore che Andrade possa raccontarle qualcosa di scottante su di lui. A casa Palacios c’è grande agitazione perché Lolita ha avuto diversi falsi avvertimenti dell’imminente parto che si sono rivelati sempre fasulli. Dopo una fetta di torta, però, la donna inizia ad avvertire delle contrazioni e sembra che questa sia la volta buona. Sia Antonito che Ramon e Carmen entrano in grande agitazione. Per l’imminente matrimonio di Genoveva e Felipe i domestici della soffitta hanno fatto una colletta e consegnato i soldi a Jacinto e Servante per acquistare un regalo ma i due non sono riusciti a trovare nulla di buono. Alla fine, però, acquistano una bellissima cornice d’argento che sembra piacere a tutti. Peccato, però, che mentre stanno festeggiando congratulandosi a vicenda per aver scelto l’oggetto giusto, abbiano uno scontro fortuito che fa finire la cornice a terra, mandando in frantumi il vetro.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 giugno: Ramon ha dei dubbi su Julio

© RIPRODUZIONE RISERVATA