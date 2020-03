Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 marzo 2020: Espineira chiede aiuto a…

Una Vita, anticipazioni puntata 26 marzo 2020

Se l’episodio di Una vita di ieri è stato ricco di eventi la puntata di oggi, 26 marzo, accrescerà ulteriormente la suspense, con nuove nubi che si profilano all’orizzonte. Con l’obiettivo di incastrare il priore Espineira Telmo deciderà di chiedere aiuto a Padre Bartolomè, che ritiene un amico fidato. Padre Bartolomè infatti gli era stato vicino durante il periodo di lutto seguito all’omicidio di Frate Guillermo ed anche in questa occasione Telmo si affiderà a lui, chiedendogli di cercare documenti compromettenti per inchiodare Espineira. Il piano avrà successo?

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nell’ultima puntata di Una vita. Celia dimostra ogni giorno di più i segni di un evidente squilibrio mentale, che la porta a distorcere la realtà ed i rapporti che la legano alla sua famiglia e soprattutto alla piccola Milagros, la bimba di cui ha ottenuto l’affidamento. Oltre a maltrattare la balia Fulgencia nel tentativo di dimostrare l’incapacità della donna di accudire la neonata, rimarcando così il suo ruolo di unica persona in grado di occuparsi di Milagros, Celia si spinge ben oltre. Prima caccia via Lolita, passata per fare un saluto alla bambina, ma che viene respinta da Celia con la scusa di non voler svegliare la piccola addormentata. Subito dopo Celia chiede a Fulgencia di andare a fare una commissione e rimane sola con la bambina, compiendo un gesto sconvolgente mentre crede di trovarsi al riparo da sguardi indiscreti. Ma il fato ci ha mette lo zampino e spariglia le carte. Rientrando dalla commissione in paese Fulgencia cerca Celia per consegnarle il pacchetto che ha comprato, ma la padrona di casa sembra sparita nel nulla. Nel silenzio della villa Fulgencia sente piangere Milagros e si avvicina alla stanza della bimba, scoprendo così Celia intenta a compiere un gesto che la lascia sconvolta. Fulgencia resta come pietrificata dietro lo stipite della porta e l’espressione del viso evidenzia tutta la sua incredulità di fronte alla scena cui ha appena assistito. Celia non sembra notare la presenza di Fulgencia nè pare consapevole della gravità del suo comportamento…

Nel frattempo mentre passeggia in centro Lucia viene presa di mira da un petulante giornalista, che la importuna con insistenza per sapere notizie sulla sua vita privata. Come prima cosa le chiede se conferma il suo fidanzamento con un sacerdote, quindi passa ad un tema ancora più scottante, chiedendole come pensa di gestire la sua ricca eredità, di cui a breve entrerà in possesso. Lucia è profondamente turbata dalle domande del giornalista, cui non intende ovviamente rispondere, e cerca di cacciarlo via. L’uomo però non molla la presa ed insiste a fare pressioni su Lucia.

In soccorso della ragazza arrivano Ursula e Leonora, che riescono finalmente a far desistere il giornalista dall’intervistare Lucia. La giovane arriva molto agitata a casa di Felipe e Celia, cui confida quanto è appena accaduto aspettandosi di ricevere sostegno dal suo nucleo familiare. Felipe la conforta e si dimostra molto preoccupato, mentre Celia come sempre è distaccata e pensa ad altro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA