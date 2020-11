Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 novembre: Ramon chiede a Carmen se è incinta

Una Vita, anticipazioni puntata 26 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 26 novembre, Ramon trova il coraggio di chiedere a Carmen se effettivamente è incinta come lei immagina e la donna nega tutto e spiega che il suo nervosismo è dettato dal comportamento insensato di Lolita. Il Palacios resta molto deluso perché si era affezionato all’idea di avere un altro figlio mentre Carmen si irrita ancora di più perché il marito non capisce il suo disagio. Intanto i rapporti fra lei e Lolita peggiorano sempre di più. Quando Felipe si rende conto che forse davvero Marcia si è allontanata volontariamente, accade un fatto incredibile. Arriva all’avvocato una lettera del figlio adottivo Tano dalla Scozia nella quale gli comunica che per impegni di lavoro non potrà utilizzare il biglietto che Marcia gli ha mandato, restituendo i soldi che la ragazza ha speso. Mauro e Felipe, quindi, capiscono che la ragazza non si è allontanata da sola ma sicuramente è stata rapita.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Carmen ha uno scatto d’ira e Ramon attribuisce questo comportamento alla gravidanza che pensa la moglie gli nasconda. Il figlio Antonito, però, gli consiglia di chiedere alla moglie se è davvero così prima di farsi strane idee. Ledesma si reca al Nuovo Secolo per chiedere a Felicia di fare una passeggiata per il quartiere. La donna non vorrebbe ma Copernico la minaccia e le ricorda che lei deve esaudire ogni suo desiderio se non vuole che Emilio venga denunciato per il delitto di Valdeza. Felicia cede ma la vista di loro due a braccetto scatena i pettegolezzi dell’intera Acacias. Mauro e Felipe si fanno accompagnare da Casilda nella stanza di Marcia perché vogliono indagare sulla sua scomparsa. La ragazza racconta che l’amica qualche giorno prima aveva venduto delle immaginette sacre perché diceva di aver necessità di 120 pesetas. Inoltre qualche giorno prima si era recata in stazione: tutti questi indizi fanno pensare ai due uomini che Marcia sia andata via di sua spontanea volontà. A casa Palacios Lolita costringe Ramon, Carmen e Antonito nei riti del suo paese di origine. Carmen la trova una pagliacciata e questo fa peggiorare i rapporti con Lolita, irritata dall’atteggiamento della suocera.

Felicia viene raggiunta al ristorante da Susana e Rosina che la mettono alle strette per averla vista con Ledesma: si vede quindi costretta a dire che fra lei e Copernico è scoccata una scintilla e che hanno deciso di sposarsi dopo che il fidanzamento fra Emilio e Angelines non è andato a buon fine per l’incompatibilità fra i due. Genoveva si confronta con Ursula sui sospetti di Felipe per l’allontanamento di Marcia ma la domestica conferma che la brasiliana è già molto lontana e nessuno la troverà. Carmen si reca alla bottega di Lolita per prendere delle uova per casa ma le due ricominciano a litigare e neanche l’intervento di Casilda riesce a farle conciliare. Ledesma si reca al ristorante in cerca di Felicia ma sta per avere un altro scontro con Emilio che non accetta l’idea del fidanzamento con sua madre: solo l’intervento di Camino riesce a risolvere la situazione ma è chiaro che il ragazzo non sopporterà a lungo l’atteggiamento da padrone di Ledesma. A casa di Felipe l’avvocato ha messo in cornice una foto che ritrae lui e Marcia insieme e quando arriva Agustina chiede alla sua fidata domestica se pensa che la ragazza si sia allontanata per sua volontà: la domestica non può che confermare che gli indizi portano a questo. Poi i due vengono raggiunti da Mauro che ha fatto un altro giro per raccogliere prove ma purtroppo deve confermare all’amico che le indagini non fanno progressi.



