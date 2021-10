Una vita/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: Bellita preoccupata per la sua voce

Una vita, anticipazioni puntata 26 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 26 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Bellita decide di temporeggiare riguardo alla proposta che ha ricevuto di cantare in un rinomato teatro di Madrid. La donna infatti ha dei seri problemi alla gola. In un primo momento, José non comprende il comportamento strano della moglie, in quanto non è al corrente delle sue condizioni di salute. Antonito tiene un comizio pubblico, in cui la gente rimane a bocca aperta a causa del suo straordinario discorso sulla politica. Anche Ramon è molto orgoglioso del figlio. Velasco va a trovare Laura in ospedale. L’uomo convince la domestica ad assassinare una volta per tutte Felipe. Se la donna non obbedirà, l’avvocato se la prenderà con la sorella Lorenza. Laura, dunque, si accinge a uccidere Felipe, ma viene fermata da Genoveva, che si presenta improvvisamente nella camera del marito. Camino riceve la visita di Armando, lo zio di Maite. L’uomo ha una spiacevole notizia da dare alla ragazza, che cambierà la sua vita.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Genoveva continua a far credere a Velasco di essere innamorata di lui. La donna, però, ama un solo uomo, e si tratta di Felipe. In ansia per le condizioni di salute dell’Alvarez Hermoso, Genoveva continua a stare al suo capezzale. Il medico le dice che non ci sono molte speranze che l’avvocato sopravviva. Il dottore infatti la informa che, se Felipe non reagirà alle cure nel giro di 24 ore, morirà, oppure rimarrà in stato vegetativo per il resto della sua esistenza. Dopo aver saputo questa terribile notizia, Genoveva fa il suo ritorno a casa e sprofonda in uno stato di grande depressione. Subito tutte le signore del quartiere decidono di mettersi a pregare per Felipe. Anche i domestici fanno lo stesso. Bellita, poi, riceve un’importante proposta di lavoro di potersi esibire in un famoso teatro di Madrid, e non sa se accettare o meno quest’interessante offerta.

