Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: Lucia si rintana da…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 OTTOBRE

Nella puntata del 26 Ottobre di Una vita, Celia farà pressioni su Lucia, affinché la giovane rinunci alla sua eredità e non venga più così emarginata dalla gente del suo quartiere. La Alvarado, però, non accetterà i consigli della cugina, ma si allontanerà da lei. Padre Telmo, inoltre, riceverà una visita di Espineira, che infuriato lo rimprovererà di aver divulgato la verità sui genitori di Lucia. Nel frattempo, Leonor convincerà sua madre Rosina a chiedere scusa a Casilda e ad accogliere la giovane nella sua casa non come una serva, ma come una componente della loro famiglia. In contemporanea, Flor sarà in grado di ottenere un provino per la rappresentazione teatrale di Leonor. Infine, Samuel incontrerà Jimeno Bazan, e questo fa capire che l’aggressione che ha colpito Lucia è stata commissionata proprio dall’Alday.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate della soap opera Una vita, Lucia è sempre innamorata di Samuel. La donna ha promesso al suo amato di aiutarlo a risollevarsi economicamente. L’Alday, però, non è realmente interessato all’Alvarado, ma vuole unicamente i suoi soldi. Padre Telmo, quindi, ha escogitato un piano per mettere al sicuro la donna. Il sacerdote allora ha contattato un giornalista locale e gli ha raccontato la storia della piccola Lucia, la quale è stata abbandonata dai suoi genitori, i Marchesi de Valmez, dopo che questi ultimi hanno scoperto di essere dei fratellastri. Il primo a leggere la notizia sulla vita di Lucia è stato dunque Samuel, il quale ne ha subito parlato con Carmen. L’Alday non ha accettato allora il fatto che la verità sui genitori dell’Alvarado sia stata divulgata in questa maniera e sia sulla bocca di tutti. Nel frattempo, Casilda ha preso una decisione importante, la donna infatti ha scelto di andare via dalla casa di Rosina, in quanto non sopporta più i suoi atti provocatori. Liberto infine ha tentato di convincere Casilda a ritornare sui suoi passi, ma la giovane non ha nessuna intenzione di farlo. Nella puntata del 25 Ottobre di Una vita, la giovane Lucia è ormai sulla bocca di tutti a causa della verità suoi suoi genitori, i Marchesi de Valmez, che l’hanno abbandonata quando quest’ultima era ancora in tenera età, dopo aver scoperto di essere fratellastri. La donna, allora, cerca conforto in un primo momento in Samuel, dicendo che nelle ultime settimane della sua vita le è capitato di tutto, dalla scoperta della vera identità di chi l’ha messa al mondo, alla morte misteriosa del suo padrino. Dopo che la notizia suoi genitori dell’Alvarado è diventata di dominio pubblico, gli abitanti del suo quartiere incominciano ad evitare qualsiasi contatto con la ragazza. La donna, poi, ad un certo punto nel parlare con Samuel comprende che il giovane conosce alcuni dettagli riguardanti il testamento sulla sua eredità che solo chi lo ha letto può conoscerli. Lucia, perciò, inizia a stranirsi e a prendere le distanze dall’Alday. Nel frattempo Padre Telmo continua a stare vicino all’Alvarado nonostante tutto. Il sacerdote prova anche a far capire alla gente che non devono assolutamente giudicare Lucia per quello che hanno commesso i suoi genitori. Infine Casilda, dopo essere andata via dalla casa di Rosina, cerca conforto in sua madre. La donna le confida che è arrivato il momento di usare i soldi della sua famiglia, in quanto Casilda è una Hidalgo e merita di usufruire di tutti i privilegi che per anni non ha avuto.

