Una Vita/ Anticipazioni puntata 26 settembre: Liberto sotto le macerie, è morto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 SETTEMBRE

Scoppia la bomba e tutto cambia. I fan di Una Vita (così come quelli de Il Segreto) non sono nuovi alle disgrazie e ai colpi di scena ma sicuramente le cose sono destinate a cambiare, anche questa volta. Samuel ha messo insieme la mostra e il suo negozio in poco tempo con l’aiuto di Lucia e proprio a lui è toccato prendersi cura dei suoi ospiti quando gli anarchici hanno fatto saltare tutto in aria. Tutto, o quasi, è andato distrutto e se alcuni hanno avuto modo di trovarsi già all’uscita e non riportare molti danni, altri sono rimasti sotto le macerie. Ramon e Antonito hanno portato in salvo la dolce Trini ferita ad un fianco e al braccio e in totale panico, mentre Liberto non solo non è stato in grado di chiedere aiuto ma anche quando è stato ritrovato non ha proferito parola lasciando in crisi i fan della serie. Si è conclusa così la puntata di ieri di Una Vita e mentre Rosina gridava il nome del marito all’esterno del palazzo, all’interno Lucia ha capito bene di aver perso qualcosa di importante, ma cosa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: LA MISTERIOSA CROCE DI LUCIA

Proprio a lei spetta un capitolo a parte visto che la giovane è arrivata in Una Vita solo da qualche settimana ma si è avvicinata molto a quello che fino ad adesso è stato il villain della soap, Samuel. Proprio lei lo ha aiutato a mettere insieme la mostra e sarà lei nei prossimi giorni ad offrirgli anche un aiuto in denaro per sistemare le cose, ma la sua vita sta per cambiare. Accanto a lei ieri c’era un misterioso prete che, un attimo prima dell’esplosione, la stava tenendo d’occhio e che sembrava sapere bene di cosa stesse parlando la giovane quando ha visto un dipinto, ma cosa la lega alle persone ritratte e cosa è questa storia della croce? Il nuovo mistero ha inizio, il resto lo scopriremo nel corso di questo caldo autunno. Sullo sfondo rimane Trini. La donna continuerà a sentirsi male ma le cause questa volta non avranno niente a che fare con morte e malattie ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA