Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 agosto: Josè non andrà in America

Oggi, 27 agosto 2021, torna l’appuntamento con la soap Una Vita. Le anticipazioni ci svelano che Felipe é ancora al capezzale di Genoveva la quale sembra non voler accettare l’idea di aver perso il piccolo. Prima gli dice che il medico si sará sicuramente sbagliato, poi nelle ore successive comincia ad accarezzarsi la pancia, a parlare con il bambino e a comportarsi proprio come se fosse ancora incinta. L’avvocato chiede l’aiuto del medico perché non sa come comportarmi ma il dottore gli suggerisce di assecondarla: con il tempo la natura farà il suo corso e lei accetterà l’idea di aver perso la creatura. Felipe torna qualche ora a casa per lavarsi e cambiarsi e riceve la visita di Ramon e Liberto che sono venuti a sincerarsi delle sue condizioni.

Ai due amici l’avvocato confessa di sentirsi molto in colpa: é vero che quella sera Genoveva era intrattabile e non si conteneva, ma anche lui ha perso il controllo quindi sente come una sua responsabilità la morte del piccolo. Ramon prova a consolarlo dicendogli che la moglie é forte e supereranno tutto ma Felipe ammette che erano intrappolati in un matrimonio infelice e che le cose non potranno che peggiorare. Alla situazione di Felipe e della moglie pensano anche Antonito e Lolita i quali, osservando Muncho riposare sereno, pensano a quanto sono stati fortunati nel non perdere il figlio.

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Cosa è accaduto nelle precedenti puntate di Una Vita? Rosina accompagna Camino e Felicia ad acquistare il corredo visto che la ragazza si è sposata talmente in fretta da non averci pensato. La Rubio prova ad avere maggiori informazioni su come stia andando il matrimonio con Ildefonso ma Camino sorvola sull’argomento anche se agli occhi della madre é evidente che ci sia qualcosa che non va, anche se con Rosina prova a negare. La Rubio, si sa, è un’inguaribile impicciona e così concentra le sue attenzioni su Felicia, dicendole chiaramente che Ramon é interessata a lei e invitandola a non sottovalutare questa importante seconda opportunità che il destino ha voluto concedere.

La Pasamar, però, nega ogni interesse nei confronti del messicano. José cerca di indagare le reali intenzioni della moglie e, dall’entusiasmo che mette nel difendere con forza l’idea di partire per gli Stati Uniti, capisce che Alodia aveva ragione. Più tardi confessa a Julio che é deciso a rinunciare a Hollywood per non far soffrire la moglie e il figlio dice di comprendere ma di essere un po’ rammaricato perché sperava di poter avere fortuna anche lui nel cinematografo. A José allora viene una brillante idea. Casilda indossa uno strano travestimento per andare a fare la spesa ed é evidente che non voglia essere riconosciuta per strada.

Una Vita, anticipazioni 27 agosto 2021

Le anticipazioni della puntata di venerdì 27 agosto di Una Vita ci svelano che José decide di parlare con il produttore americano per comunicargli che non andrà in America ma che al suo posto può partire il figlio Julio: il produttore però prima vuole fargli un provino. Genoveva ritrova improvvisamente la lucidità e capisce di aver perso il bambino. A quel punto decide di vendicarsi di Felipe, che hai suoi occhi é l’unico colpevole, e contatta l’avvocato Velasquez perché vuole un aiuto per distruggere il marito. Il principe berberi venuto per Casilda continua a cercarla disperatamente perché é invaghito di lei e vorrebbe sposarla ma la domestica non è interessata e non sa come farglielo capire. Il rapporto tra Camino e Ildefonso é sempre più teso ma la ragazza non vuole confessare alla madre quali siano i motivi. L’unico momento di sollievo per la giovane Pasamar é quello nel quale incontra Anabel dalla quale sembra molto e sinceramente colpita, al pari di Julio.



