Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 aprile: cosa nasconde Ramon su Celia?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 APRILE

Una Vita torna in onda oggi, 27 aprile, con una nuova puntata in cui i temi sicuramente non mancheranno a cominciare dai vecchi protagonisti della soap e finendo ai nuovi. In particolare, nel primo caso, a tenere banco saranno ancora Samuel e Ramon. Il primo è tornato nel quartiere dieci anni dopo con una bella moglie al suo fianco e con la richiesta a Lucia di esserle amica per non lasciarla da sola mentre il marito di quest’ultimo sembra davvero divorato dalla gelosia e dalla sua sete di controllo. Come si comporterà Lucia quindi? Darà ascolto al suo ex oppure filerà dritta per amore del marito? Dall’altro lato c’è proprio Ramon. Antonito sta facendo di tutto per far uscire il padre di prigione finitoci dopo il presunto omicidio di Celia. A bloccare Ramon nel dire la verità è la voglia di preservare l’amico da un altro scandalo e un altro dolore, alla fine però dovrà dire la verità se vorrà tornare libero, la loro amicizia è ormai finita, ci sarà un confronto?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nei giorni scorsi la soap è tornata in onda per regalare al pubblico ulteriori colpi di scena. Una Vita riparte come sempre dai vecchi protagonisti con Rosina in versione domestica per Casilda e con Antonito che ha accolto i nuovi abitanti della sua casa, una ricca cantante e il marito di ritorno dall’Argentina ma con poche soddisfazioni. Nei giorni scorsi abbiamo assistito al ritorno di Samuel con la moglie al fianco e proprio lui ha poi bussato alla porta di Lucia, quasi dimenticando quello che è successo tra loro in passato, pronto a chiederle di accogliere Genoveva insieme alle altre signore del quartiere. Rimane il fatto che le donne continuano a temere il peggio e storcere il naso al cospetto della nuova arrivata e, in particolare, Susana sembra pronta a scommettere che lei non sia chi dice di essere convinta che i suoi atteggiamenti non siano tipici di una signorina di buona famiglia ma di una donna peccaminosa. Intanto Lucia si trova spesso a fare i conti con Eduardo, il marito violento ma che sembra gravemente malato e che ha affidato a Ursula la crescita di suo figlio Mateo. Sicuramente i fan hanno capito bene che il bambino che ha ormai dieci anni potrebbe non essere figlio suo e allora come ha avuto modo di conoscere Lucia e di accogliere poi suo figlio visto che sembra essere così burbero e cattivo?



