Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Ignacio bacia Alodia!

Una vita, anticipazioni puntata 27 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 27 aprile, della soap opera spagnola “Una vita“ Alodia si intrattiene a casa dei Dominguez fino a tarda notte, per scoprire dove stia andando Ignacio. Quando si rende conto che il ragazzo prova ad uscire di nascosto, lo affronta a viso aperto ma il ragazzo per depistarla la bacia e le dichiara il suo amore. Sabina, dopo aver notato alcuni strani comportamenti di Daniela, si convince che la ragazza sia una spia della polizia e prova a mettere suo marito in guardia ma l’uomo l’accusa di essere sempre la solita esagerata. Aurelio decide di provare a farsi avanti con Genoveva e la donna non si fa certo pregare e i due finiscono per diventare amanti.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” la cena fra Natalia e Felipe sembra andare molto bene e i due parlano d’amore: la ragazza confessa di non essersi mai innamorata ma di desiderarlo tanto, l’avvocato le risponde che presto le succederà e meriterà tutta la felicità che ne deriverà. Il giorno dopo tutto il quartiere parla della cena e si fantastica di quello che c’è realmente sotto, voci alimentate anche da Sabina che alla fine cede e conferma che erano proprio Natalia e Felipe a cena. Genoveva, invece, fa finta di essere molto scossa per quanto ha visto la sera prima. Roberto rimprovera Miguel per aver accettato di lavorare per Marcos perché lo reputa un bandito della peggior specie. Il nipote, però, gli ricorda che fino a prova contraria nessuno è colpevole e al momento non sono ancora stati accusati. Il nonno, però, pensa che sia i Quesada che i Bacigalupe sono persone pericolose che è meglio tenere lontano, soprattutto perché pensa che Marcos sia coinvolto nell’aggressione di Natalia. Più tardi Miguel e Daniela si confrontano sulla relazione fra Felipe e Natalia ma i due ragazzi sembrano essere molto in disaccordo su chi dei due sia più coinvolto e sincero.

Mendez vuole incontrare José perché ci sono dei cambiamenti nella vita di Ignacio. Non solo è diventato molto popolare fra i suoi compagni di studi, visto che offre sempre per tutti, poi sta iniziando a frequentare una persona sospetta che sembra un brutto ceffo, però l’investigatore non sa dire che cosa abbiano da dirsi e da fare insieme. Mendez, quindi, si propone di continuare a indagare per riuscire ad arrivare in fondo alla faccenda. Alodia più tardi vede Ignacio che esce di casa senza libri in un orario nel quale dovrebbe essere a lezione, così decide di seguirlo e lo vede mentre incontra un losco individuo. La domestica non riesce a capire che cosa si dicono ma sente che si danno appuntamento per quella notte stessa. Soledad è molto scossa perché è stata costretta ad andare a trovare Fausto in carcere e poi sotto minaccia ha dovuto accettare di prendere parte al colpo che i suoi vecchi complici stanno preparando. Viene sorpresa alle spalle da Marcos che pensa che la donna abbia avuto solo un incubo e le chiede di raccontargli che cosa la turba. La domestica dice che è il quartiere che la inquieta perché è un posto molto pericoloso, dove non si sente al sicuro, per questo gli propone nuovamente di andare via da Acacias ma Marcos ancora una volta le dice che non è possibile: se vuole andarsene, dovrà farlo da sola. A quel punto la donna le dice che non glielo chiederà più perché non può pensare di andare via da sola e lasciare il suo amore.

