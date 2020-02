Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 febbraio: Lucia dice no a Samuel! E adesso?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 FEBBRAIO

Una Vita è destinata a cambiare ancora. Ormai Lucia ha preso la sua decisione: non sposerà Samuel. Ad un passo dal diventare sua moglie, la ragazza ha capito di non potersi legare per tutta la vita ad un uomo che non ama. Fuori di sè dalla rabbia, Alday reagirà con impulso e finirà per schiaffeggiarla di fronte a tutti gli invitati. Ovviamente gli amici accorreranno in aiuto della Alvarado, per evitare che soccomba alla violenza dell’ex fidanzato. Anche Telmo deciderà di intervenire oppure si limiterà ad osservare la scena? I guai non sono ancora finiti per Samuel, che presto riceverà una nuova visita dello strozzino. Visto che il suo piano di appropiarsi dell’eredità della Alvarado è ormai saltato, come riuscirà a salvarsi dai suoi debiti? Nel frattempo, Jacinto chiede a Servante di aiutarlo a risolvere la situazione con Marcelina dopo aver scoperto che la cameriera lo ama.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Celia si presenta a casa di Trini con il suo sorriso migliore: non ha intenzione di lasciarsi abbattere dal lutto e intende essere felice anche in occasione del matrimonio di Lucia. Decide inoltre di regalare i vestitini per neonato all’amica, visto che a lei non serviranno più. Padre Telmo invece chiede l’aiuto di Felipe per riuscire a salvare Ursula dal guaio in cui si è cacciata e si turba ancora di più nel ricordare che le nozze di Lucia sono imminenti. Poco dopo, scopre che la ragazza si trova nella stanza vicina in abito da sposa. Dopo essersi allontanato in tutta fretta, Telmo sbircia da lontano la sua amata e poi fa ritorno a casa, ormai vuota. Il prete deve combattere contro se stesso e quell’impulso che lo spingerebbe ad andare al matrimonio, poi ripensa alle parole d’amore che Lucia le ha detto quando gli ha rivelato i propri sentimenti. Si convince così ad agire. In chiesa, Samuel è sempre più nervoso per il ritardo di Lucia. Rosina invece si meraviglia nel vedere Celia alla cerimonia, visto il recente lutto. Poi fa una delle sue gaffes, dicendole che dato il suo bell’aspetto sembra quasi ancora incinta. La vista di Trini con il pancione non fa che peggiorare le cose. Ad Acacias, Casilda prende di nuovo le distanze da Jacinto. Il cugino le rivela di trovare strano il comportamento di Marcelina, che non fa che schiaffeggiarlo ogni volta che lo vede. Ormai stufa, la domestica decide di rivelargli che Marcelina nutre dei sentimenti nei suoi confronti. Prima dell’arrivo di Lucia, le donne osservano di nuovo Celia vicino a Samuel. Rosina è sicura che la donna si sia ripresa, ma Susana ha intuito che il suo dolore la sta in realtà corrodendo all’interno. Finalmente Lucia raggiunge l’altare e il suo fidanzato, quando la porta cigola e padre Telmo, in abiti civili, fa il suo ingresso. Preferisce però sedersi in uno degli ultimi posti. Nel frattempo, Cesareo e Flora parlano del ritardo di Inigo, impegnato con il nuovo incontro di Tito. Prima che Flora esterni fino in fondo le sue preoccupazioni, il fratello e il pugile ritornano al bar e rivelano di aver vinto l’incontro. Quando Samuel pronuncia i voti, Lucia inizia a tremare sempre di più al pensiero di dover rispondere alla domanda fatidica che cambierà per sempre il suo futuro. Poi abbandona il bouquet e rivela a Samuel di non poterlo sposare. Mente Alday è più che sconvolto, Telmo non può far a meno di sorridere.

