Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 novembre: Alicia ha mentito?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 NOVEMBRE

Nella puntata di Una vita di oggi, 27 Novembre, Donna Rosina e Susana decideranno di nascondersi da Don Venancio. Le due donne, infatti, hanno paura che l’uomo scopra che loro hanno visto Alexis sentirsi male e che sono fuggite senza provare a soccorrere il modello. Ad un tratto, Rosina e Susana vedranno Leonor discutere con il maestro di disegno e sospetteranno che la donna le stia smascherando, raccontando tutta la verità. Samuel, dopo aver picchiato Telmo, non riuscirà a calmare la sua rabbia. L’Alday desidererà eliminare una volta per tutte il prete. Il giovane allora si presenterà a casa del sacerdote e lo minaccerà di morte. Padre Telmo, però, non si lascerà intimorire dalle parole di Samuel e sarà sempre più convinto di avere il dovere di portare a galla tutta la verità sul conto di quell’uomo malvagio. Carmen soffrirà parecchio a causa del ritorno del marito nella sua vita, ma cercherà di nascondere la sua sofferenza a Raul. Celia inizierà a sospettare che Alicia non sia una brava ragazza e indagherà sulla giovane.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una vita, si è visto che Telmo ha incontrato Gutierrez, l’uomo che aveva condotto lui e Lucia all’eremo abbandonato. Il cocchiere aveva promesso al prete di rivelargli cosa fosse realmente successo a lui e alla Alvarado in quel rifugio. Purtroppo per il prete, però, Gutierrez non ha potuto dirgli la verità, in quanto è stato assassinato. Lucia, notando che Telmo non è riuscito a dimostrare la sua innocenza, si è legata sempre di più a Samuel. L’Alday, inoltre, si è offerto di prestare alla ragazza il suo ufficio, in modo tale che la giovane possa effettuare in quel posto dei lavori di restauro di opere classiche. Carmen, poi, ha deciso di ricucire il rapporto con il figlio Raul, comprando anche al ragazzo dei dolci parecchio costosi. Ad un certo punto, Raul è pure sparito nel nulla, e questo ha reso Carmen abbastanza triste e preoccupata. Telmo, infine, ha cercato di allontanare la Alvarado da Alicia Villanueva, in quanto non vede di buon occhio l’amicizia tra le due ragazze. Cesareo è molto triste dopo la morte di Gutierrez e allora Augustina decide di organizzare una piccola festa in suo onore, per cercare di risollevare l’umore del guardiano. Padre Telmo, inoltre, dopo aver capito di non aver paura di Samuel, affronta il giovane e gli dice tutto ciò che pensa di lui. La tensione tra i due uomini sfocia quindi ben presto in una rissa. L’Alday, allora, essendo in collera con il sacerdote, gli sferra un pugno molto forte. Padre Telmo, pur essendo ferito, decide di non rispondere al gesto di Samuel con altrettanta violenza. Il prete preferisce allontanarsi dal suo nemico e si reca da Ursula. La Dicenta si prende quindi subito cura del sacerdote e medica le sue ferite. Carmen deve fare i conti con il ritorno del marito ad Acacias 38. L’uomo, ad un tratto, le ruba pure dei soldi. La donna comunque decide di nascondere il furto di denaro a Raul. Fabiana vuole che Carmen le confessi le sue preoccupazioni, ma la domestica non intende rivelare nemmeno a lei i problemi che le sta causando il marito.

