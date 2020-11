Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 novembre: Felipe sempre più triste

Una Vita, anticipazioni puntata 27 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 27 novembre, Felipe è sempre più triste perché pensa che i pettegolezzi del quartiere siano veri e che Marcia si sia allontanata da sola. Tuttavia Casilda, che fra le domestiche è quella che più di tutti si è legata alla Sampaio, non pensa che l’amica avrebbe abbandonato l’avvocato Alvarez – Hermoso di sua spontanea volontà. Quindi ha deciso di mettere ancora una volta sottosopra la soffitta alla ricerca di una prova e la trova: la medaglietta di Marcia in un cassetto! Corre subito a portare a Felipe e Mauro questo reperto e a questo punto l’avvocato non ha dubbi: la sua fidanzata è stata rapita perché non si sarebbe mai separata volutamente dalla medaglietta che le aveva lasciato come ultimo ricordo sua madre. A casa Palacios la situazione fra Carmen e Lolita è sempre più tesa e la moglie di Ramon si è pentita di aver raccontato al marito dei loro litigi perché ora si è convinta che anche l’uomo sia dalla parte della nuora.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. A casa Pasamar non si fa altro che parlare della passeggiata che nel pomeriggio hanno fatto Felicia e Ledesma. In particolare Bellita è quella che parla peggio della situazione e non lascia correre l’occasione per parlare male della sua eterna rivale. Cinta prova a difenderla, dicendo che Felicia si sta sacrificando per la sua famiglia perché i Pasamar hanno contratto un grosso debito d’onore con Ledesma e per questo lei ha dovuto rispettare questo patto. Quando però i genitori provano a chiedere maggiori spiegazioni, Cinta non va oltre. Ramon affronta Carmen perché vede la moglie sempre più strana e per questo desidera che la moglie si confidi finalmente con lui dicendogli della sua gravidanza. In realtà Carmen casca dalle nuvole e gli specifica che non è incinta ma che le sue stranezze sono dettate dal fatto che, con il matrimonio, è diventata non solo moglie ma anche matrigna e suocera e questo l’ha scombussolata. Ramon, però, non vuole capire che Carmen si riferisce ai suoi problemi con Lolita e così cerca di minimizzare l’accaduto. Intanto Carmen va in bottega da Lolita per prendere del formaggio per Ramon e fra le due donne scoppia un altro litigio, questa volta sui gusti del capofamiglia. Solo l’intervento di Casilda fa placare un po’ gli animi.

Casilda e Agustina discutono con Ursula della sparizione di Marcia. Mentre Agustina è molto preoccupata per Felipe e vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo, Ursula prova a depistare tutti dicendo che la ragazza sicuramente si sarà allontanata volontariamente dopo aver capito che non aveva nulla in comune con l’avvocato. Casilda è molto scettica ma quando resta da sola trova per caso la medaglietta di Marcia e non sa se andare da Felipe a mostrargliela. Intanto l’avvocato è sempre più distrutto e neanche l’intervento di Ramon e Liberto riesce a tirargli su il morale. Per farlo distrarre ancora di più gli propongono di riprendere in mano la questione del Marocco e l’avvocato sembra d’accordo. Infatti poco dopo invia un biglietto a Genoveva per organizzare un incontro di lavoro fra loro quattro nel pomeriggio. La Salmeron è molto contenta di come stanno andando le cose perché sente che i vicini di Acacias la stanno accettando e ne è dimostrazione lampante il fatto che Susana vada a trovarla a casa per un caffè. Quando Ursula poi le comunica che Felipe, sempre più disperato per la scomparsa di Marcia, si sta lentamente convincendo che la ragazza lo abbia davvero lasciato, Genoveva pensa di essere ad un passo dal riconquistare l’uomo che dice di amare, grazie all’aiuto della sua complice.



