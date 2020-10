Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: la promessa di Ursula

Una Vita, anticipazioni puntata 27 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 27 ottobre, Ursula ha fatto una promessa alla sua padrona e così minaccia Marcia dicendole che deve andare via immediatamente da Acacias e non tornare mai più, così da lasciare Libero Felipe di tornare con Genoveva. La domestica, però, questa volta non si fa mettere i piedi in testa dalla sua ricattatrice e così racconta a Felipe tutto, sia del ricatto di Ursula che di quello che ha dovuto subire quando era una ragazza. In questo modo scatena le ire dell’avvocato che decide di andare direttamente dalla domestica di casa Bryce per minacciarla di denunciare le sue malefatte alla polizia. Intanto Ramon, per rendere felice Carmen, annulla la festa di nozze dove aveva immaginato di organizzarla e propone a Fabiana di farla alla locanda, così da avere il denaro necessario per riuscire a rimettere in sesto il locale.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva va fuori alla porta di Felipe e inizia a picchiare forte per convincere l’avvocato ad aprire e farla entrare ma non riceve nessuna risposta. Il pensiero che il suo amante abbia deciso di chiudere per sempre la loro storia per stare con Marcia la distrugge e per questo si rende ridicola agli occhi di tutto il palazzo, piangendo e disperandosi al di fuori di quella porta e attirando l’attenzione di tutti i vicini. Solo Ursula riesce a a convincerla a tornare a casa e poi cerca di farle capire che deve mantenere sempre un certo contegno senza mai mettersi sulla bocca degli altri. La Salmeron spiega alla sua domestica che non riesce a dimenticare Felipe ed è distrutta dal dolore pensando che ora l’oggetto dei suoi desideri sia innamorato di un’altra. Ursula le promette, però, che non dovrà mai preoccuparsi di Marcia ma che le deve dare qualche giorno di tempo. Genoveva accetta ma le chiede di convocare subito i suoi avvocati, senza però volerle dire come mai vuole incontrarli. La scenata fatta da Genoveva è diventata argomento di conversazione di tutto il quartiere e le più attive nei pettegolezzi sono Susana e Rosina che sono felici che Genoveva stia soffrendo come in passato hanno sofferto loro per colpa sua. Susana in particolare pensa che sia scandaloso non solo quello che ha fatto Genoveva ma anche la relazione di Felipe con una domestica di colore.

La perdita delle tubature che ha portato la locanda di Servante e Fabiana ad allargarsi è molto più grave di quanto si potesse immaginare: dopo la visita dell’idraulico purtroppo si scopre che il lavoro è molto impegnativo e sono necessari molti soldi per riuscire a ripristinare impianti e locali, somma della quale i due non dispongono. Questa notizia è un duro colpo soprattutto per Fabiana che non sa come potrà vivere se dovesse chiudere la locanda. Anche Carmen prende molto a cuore la situazione e ne parla anche con Ramon, rammaricandosi di non poter aiutare l’amica. Emilio continua nella sua idea di riuscire a convincere Angelines a rompere la promessa di fidanzamento e per questo si comporta sempre più male. Fa credere alla ragazza di essere un maschilista, di pensare solo a bere e ad ubriacarsi con gli amici, di essere una persona molto sgradevole. Felicia capisce quali sono le sue intenzioni e rimprovera il figlio davanti alla futura moglie per invitarlo a comportarsi come lei gli ha sempre insegnato. Bellita e Jose, intanto, si rammaricano per il rifiuto della figlia di esibirsi durante la fiera di paese ma è la ragazza a spiegare loro che in questo momento non si sente di tornare sul palco e che vuole essere lasciata libera di viversi il suo dolore.



