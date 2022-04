Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 aprile: Pierre è in combutta con Marcos

Una Vita, anticipazioni puntata 28 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 28 aprile, della soap opera spagnola “Una vita” quando Fabiana e Casilda vengono a scoprire che Alodia e Ignacio si sono baciati, le due donne provano a mettere in guardia l’amica sul fatto che Ignacio la farà soffrire ma Alodia non si cura delle loro critiche. Roberto riesce con uno stratagemma a rubare il portafoglio di Marcos per riuscire a scoprire se è davvero lui il colpevole dell’aggressione di Natalia. Genoveva vuole convincere Natalia a flirtare con Pierre Caron anche se la ragazza non è affatto convinta, visto che si sta sinceramente innamorando di Felipe. Proprio per questo motivo la Salmeron insiste sempre di più. Nessuna delle due sa, però, che in realtà il francese è stato assoldato da Marcos per incastrare la giovane messicana e vendicarsi così di suo fratello. Tutti ad Acacias si rendono conto che Servante nutre un particolare interesse per Fabiana.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Natalia racconta ad Anabel di essersi innamorata però sembra restia a dirle di chi si tratta anche se la Bacigalupe capisce esattamente che si tratta di Felipe. Il discorso, però, viene interrotto dall’arrivo di Aurelio che chiede alle due di cosa stanno parlando, anche se Anabel riesce a distrarlo. Lolita ha modo di parlare con Felipe e prova a metterlo in guardia su Natalia ma l’avvocato le dice che non accetta critiche nei confronti della ragazza perché è certo che si tratta di una persona molto diversa rispetto a quella che tutti pensano. Marcos riceve la visita di Miguel e gli chiede se ha visto Anabel, poi intima al ragazzo di andarla a cercare visto che l’ha ingannato. Il giovane avvocato, però, si rifiuta e per questo litiga con Don Marcos. Poi gli affida dei contratti da valutare e lo manda via, così da essere libero di fare una misteriosa telefonata. Nascosta nell’ombra, Soledad ascolta incuriosita. Sabina prova a far ragionare Roberto sul fatto che da quando è arrivata Daniela la polizia è sempre più presente nei paraggi del locale ma il marito l’accusa di essere gelosa e di non ragionare lucidamente su quella ragazza che è solo una benedizione. Più tardi Roberto racconta tutto al nipote il quale come lui pensa che Daniela sia innocente.

Bellita è molto stanca dopo le prove in giornata ma trova sempre il tempo di tenersi aggiornata sui programmi di studio e i progressi di Ignacio. La Del Campo sembra credere a tutto ma Alodia sa che sta mettendo e prova a metterlo in difficoltà ma senza riuscirci. Nella notte Ignacio aspetta che tutti si addormentino per sgattaiolare fuori casa ma viene fermato da Alodia che si è nascosta in casa per scoprirlo. Il giovane prova a raccontare delle scuse ma la donna è molto certa dei suoi sospetti. Ignacio per depistarla le dice che la ama da sempre e prova a baciarla: dopo un attimo di indecisione, la ragazza ricambia il suo bacio. Aurelio e Natalia sono a cena da Genoveva e la giovane messicana racconta nel dettaglio tutto quello che è accaduto durante la cena. Sembra essere la prima a burlarsi dell’avvocato ma quando Genoveva le annuncia che entro pochi giorni arriveranno al compimento del piano, la ragazza ha un attimo di titubanza e decide di tornare subito a casa. Aurelio resta a discutere con la sua socia in affari ma quando restano soli è evidente che fra i due c’è una relazione sentimentale e il messicano esprime tutta la sua gelosia per il fatto che la Salmeron sembra ancora molto presa dal suo ex marito e si oppone al fatto che la donna possa cadere nuovamente fra le braccia dell’avvocato.

