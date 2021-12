Una vita/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: Felipe e Genoveva in luna di miele

Una vita, anticipazioni puntata 28 dicembre

Nella puntata della soap opera spagnola “Una vita” in onda su Canale 5 oggi, martedì 28 dicembre, Miguel chiede ad Anabel di sposarlo ma la ragazza è titubante e gli risponde che non si sente ancora pronta per un passo del genere visto che si conoscono da troppo poco tempo. I due litigano e lei decide che è meglio troncare la loro relazione. Jacinto è certo che il provino sia andato molto male ma Servante lo stupisce dicendogli che l’impresario Portela è rimasto molto colpito dal dolore che traspare dalle sue canzoni e per questo motivo vorrebbe portarlo in Portogallo per farlo diventare un cantante di fado. La proposta che Felipe intende fare a Genoveva è relativa a una seconda luna di miele, in modo da iniziare a crearsi dei ricordi nuovi visto che ha perso quelli precedenti. Genoveva accetta con entusiasmo ma gli chiede di cambiare meta rispetto al primo viaggio, senza dirgli che non vuole che il marito possa avere dei ricordi della loro vita precedente rivivendo determinate scene.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Genoveva sogna Santiago che entra in casa sua e le dice di non fidarsi di Felipe perché è proprio da parte sua che arriverà il pericolo più grave, poi vede Ursula che le ricorda che una donna innamorata è sempre debole nei confronti dell’oggetto del suo amore. Si risveglia all’improvviso e scoppia in lacrime, chiamando a sé suo marito che prova in tutti i modi a rassicurarla sul fatto che la ama e che per lei ci sarà sempre, senza abbandonarla mai. Poi si abbandonano alla passione e al risveglio Genoveva dice al marito che non le importano i commenti degli altri, lei lo ama e vuole trascorrere insieme il resto della sua vita. Felipe risponde che per suggellare questo momento ha in serbo per lei una sorpresa molto importante, qualcosa di cui lei non ha davvero idea e che la lascerà senza parole. Carmen trova un attimo per parlare da sola con Ramon e racconta al marito quello che ha visto la sera prima al ristorante di Roberto e Sabina, quando Antonito e Miguel si sono zittiti subito al suo arrivo. La donna pensa che si tratti di Natalia e per questo chiede al marito di indagare per evitare che Lolita possa soffrire. Quando Ramon affronta il figlio, scopre però che quello che lo preoccupa e lo lascia così turbato non è il pensiero di un’altra donna ma il timore di non essere all’altezza della commissione politica che il partito gli vuole affidare.

Servante riesce a procurare a Jacinto un importante provino, con un famoso impresario che verrà direttamente alla pensione per sentirlo cantare e decidere se può esibirsi presso il suo teatro. Susana, di passaggio da quelle parti, interviene per dire al custode che deve occuparsi del suo lavoro invece di perdere tempo con queste sciocchezze ma deve zittirsi per l’arrivo proprio dell’impresario. Incredibilmente la donna si offre di fare la presentazione dell’esibizione di Jacinto e spende per il custode delle parole davvero molto belle. Felicia è molto contrariata perché Carmen l’ha messa in guardia dai pettegolezzi che Susana sta mettendo in giro sul marito e sulla figlia, dicendo che Marcos e Anabel sono alla stessa stregua di Aureliano e Natalia dei quali nessuno pensa bene. Quando lo racconta al marito, però, lo stesso Bacigalupe cerca di tranquillizzare la moglie e minimizza l’accaduto, dicendo che solo la Seler pensa male di loro perché tutti gli altri vicini parlano molto bene della sua famiglia. Poi le propone di trascorrere la serata in campagna per rilassarsi e il giorno dopo passare a prendere Soledad che è dalla sua famiglia per assistere un parente malato. Anabel approfitta dell’assenza della domestica e del padre per invitare a casa sua Miguel, il quale resta abbagliato dalla bellezza della ragazza non appena gli apre la porta.

