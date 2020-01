Una vita/ Anticipazioni puntata 28 gennaio: Lucia e Telmo, il bacio e il peccato!

Una vita, anticipazioni puntata del 28 gennaio

Nell’episodio di Una vita di oggi, 28 gennaio, Lucia e Telmo si sentiranno in colpa per essersi baciati. I due sceglieranno di fare in modo di non incontrarsi per non cadere nuovamente in tentazione. Padre Telmo si renderà conto di aver commesso un peccato abbastanza grave. Il religioso deciderà quindi di sottoporsi ad un tremendo digiuno e di flaggellarsi. In questo modo spera che Dio lo perdoni. Ad Acacias 38 ci sarà quindi grande fermento, il Natale infatti è in arrivo e tutti gli abitanti del posto saranno allora impegnati a decorare il quartiere per creare un’atmosfera magica natalizia. Flora e Inigo ringrazieranno Liberto per quello che ha fatto nei confronti di Jordi. Celia inviterà poi Telmo al pranzo natalizio, ma l’uomo sarà costretto a declinare l’invito della donna per non incontrare Lucia. Il prete sa bene che stare accanto alla Alvarado potrebbe fargli commettere altri gravi errori. Il religioso, infine, tenterà di difendersi come può da Samuel, che sta indagando sul passato del sacerdote, servendosi di un investigatore.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di Una vita del 27 gennaio, si vede che Jordi Barò è riuscito a rimanere finalmente da solo con Flora. Il giovane allora tenta di violentare la ragazza. L’uomo però viene bloccato in tempo da Inigo e Liberto, il quale colpisce Jordi con un forte pugno in faccia. Intanto Ceferino, durante un incontro con Casilda, sente una forte attrazione per la domestica. L’uomo ad un tratto è sul punto di baciare la donna, ma alla fine decide di controllare i suoi istinti e di rispettare la tradizione di Cabrahigo. Dopo la partenza di Samuel, Lucia ne approfitta per trascorrere quanto più tempo possibile con Telmo. Nel corso di un ennesimo incontro con il sacerdote, i due si baciano. Poco dopo, il prete si pente terribilmente del peccato che ha commesso con la Alvarado. Per espiare la sua colpa, Telmo decide di trascorrere le intere festività natalizie digiunando. Dopo aver baciato il religioso, Lucia comprende di amare l’uomo profondamente. Il sacerdote invece è più propenso a non abbandonare il suo ministero per amore. Celia, infine, sospetta che tra la cugina e Padre Telmo ci sia del tenero e decide di andare a trovare il sacerdote in canonica per parlare con lui dei suoi dubbi.

Nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo visto che Casilda si è messa a corteggiare Ceferino, per aiutare Lolita, ma l’uomo non pare essere disposto a fidanzarsi con una ragazza che sia diversa dalla domestica. Jordi ha donato a Liberto e a Inigo dei biglietti per permettere loro di assistere ad un interessante incontro di pugilato. Il giovane desiderava sbarazzarsi dei suoi amici per poter restare solo con Flora. Purtroppo le cose non sono andate come aveva immaginato Jordi. Ursula ha cercato di far comprendere a Telmo che il legame affettuoso del sacerdote con Lucia potrebbe danneggiarlo. Nel frattempo, la Alvarado è andata a trovare il religioso in parrocchia per dirgli che lei ha capito che lui sta cercando di evitarla in tutti i modi. Durante questo incontro, Lucia si è avvicinata parecchio a Telmo, che ha sentito dentro di sé una forte passione nei confronti della ragazza. Antonito, inoltre, si è reso conto di non riuscire a sopportare più la presenza costante di Ceferino ad Acacias 38. La pazienza del giovane sembra essere agli sgoccioli! Infine, Samuel ha deciso di partire e di andare per qualche giorno a Segovia.



