Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 luglio 2020: Ursula ucciderà ancora?

Una Vita, anticipazioni puntata 28 luglio 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda oggi, martedì 28 luglio 2020, ci rivelano che Ursula si comporterà male nei confronti di qualcuno a lei vicino. Si tratta di Agustina e secondo gli spoiler Ursula cadrà in un comportamento ambiguo a sfavore della collega. A quanto pare infatti a Felipe verrà raccontata una bugia per impedire all’uomo di far visita alla domestica malata. Cosa vorrà ottenere da tutto questo Ursula? Felipe però non è solo preoccupato per Agustina. L’uomo continua ad interrogarsi sulle vicende di Genoveva e soprattutto di Alfredo Bryce per via del suo interesse nei confronti di tutti gli abitanti del quartiere. In questa puntata però gli spoiler ci rivelano che ci sarà una svolta. Infatti per la Salmeron ci sarà la visita di un’amica venuta da lontano, una certa Marlene. Tra le due di certo non mancherà la complicità e perciò potrebbe avvenire qualcosa di inaspettato soprattutto perchè sembrerebbe che Marlene abbia dei conti in sospeso con il nuovo marito di Genoveva. Che sia l’inizio di una nuova alleanza?

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Tutta l’attenzione gira attorno a Cinta e alla sua famiglia. Come sappiamo Bellita e Josè devono assolutamente risolvere le gravi questioni economiche che li riguardano ormai da un po’ di tempo a questa parte. Per questo motivo la coppia ha deciso di partire in tournée in Argentina, luogo dove Bellita gode ancora di un’ottima fama come ballerina. A Cinta quindi le viene concessa l’opportunità di rimanere ad Acacias. I genitori della ragazza non nutrono grandi preoccupazioni dal momento che la governante Arantxa se ne prenderà cura. Bellita e Josè non sanno però cosa sta accadendo realmente nella vita della giovane, a differenza della governante. Arantxa perciò è molto preoccupata e teme che, durante l’assenza di Bellita e Josè, Cinta possa combinarne una delle sue. E di certo non sbaglia ad allarmarsi: Cinta è già pronta a passare più tempo possibile con il suo amato Emilio con il quale sta vivendo una storia segreta.

Il grande colpo di scena della puntata di oggi è però ben altro: l’annuncio del ritorno di Milagros. Tutti sono emozionati, ma qualcuno non si sente coinvolto da questo evento. Si tratta di Carmen che viene a sapere di ciò che sta accadendo per sbaglio e non invece da Ramon, da cui naturalmente si aspettava di essere avvisata. Carmen comincia così a nutrire qualche sospetto nei confronti dell’uomo. Del resto Ramon è sempre stato restio nell’ufficializzare la loro relazione. Carmen però, a seguito di quanto accaduto con Antonito, proprio non si aspetta tale atteggiamento da parte di colui che ormai dovrebbe essere il suo fidanzato a tutti gli effetti e ci rimane perciò molto male. Carmen crede che lei con Ramon non funzionino come coppia e la causa è di certo la lunga serie di problemi che i due affrontano ogni giorno. Prima l’ombra della moglie defunta di Ramon, Trini, poi la chiamata alle armi del Palacios junior. Ora che tutto sembrava risolto invece si sente ancora aria di tempesta, per piccole cose non dette e gesti promessi e non compiuti. Genoveva nel frattempo sembra sempre più confusa sul da farsi. Riuscirà la Salmeron a trovare una via d’uscita dai numerosi guai in cui si è cacciata? Tra Alfredo e Felipe di certo la donna si sente con il fiato sul collo ed è giunto il momento di prendere una decisione.



