Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 maggio 2020: Edoardo è una furia con Lucia…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi 28 maggio 2020

Le anticipazioni di Una Vita per la puntata di oggi, 28 maggio 2020, ci rivelano sempre più informazioni sul carattere di alcuni dei protagonisti di questi ultimi episodi. Lucia infatti appare sempre più protettiva nei confronti del suo matrimonio, anche se questo sembra non essere avvenuto per vero amore. Eduardo invece appare come un uomo violento e senza sentimenti nei confronti di sua moglie. Lucia non è in grado però di dire addio al Torralba, anche se l’uomo ha ormai capito che lei non lo ama. Questa circostanza ha reso Eduardo facilmente irritabile e scontroso e Lucia per questo motivo è in pericolo! Suo marito infatti cercherà di sorvegliarla il più possibile e la chiuderà addirittura in casa! Ursula in tutto questo è l’unica a conoscere tuta la verità e finalmente si scoprirà anche perchè Lucia ha sposato quest’uomo così diverso da lei. Infatti sembrerebbe che proprio per celare la vera paternità del piccolo Mateo la giovane donna si è unita in matrimonio con un Eduardo. Lucia quindi si potrebbe essere vista costretta a trovare un padre per suo figlio proprio dieci anni fa, perchè credeva di essere stata tradita e l’unica cosa da fare era quindi un matrimonio di circostanza.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Tutto inizia con Ursula che confida a Lucia di essere venuta a sapere che Telmo ha lasciato il paese. Infatti l’uomo non è più ospite della pensione dove soggiornava e quindi questo lascia pensare che il Martinez sia ormai lontano dal quartiere. Del resto Ursula lo aveva più volte incoraggiato a lasciarsi tutto alle spalle ed andare via. L’ex sacerdote però sta solo fingendo, non c’è nessuna fuga e tale mossa serve semplicemente a continuare le sue indagini senza che nessuno possa ostacolo. Quasi certo della paternità del piccolo Mateo ora Telmo vuole scoprire come e perchè è avvenuto il matrimonio tra l’Alvarado ed Eduardo. Infatti anche dietro ciò sembrerebbe celarsi qualcosa di poco chiaro e per il Martinez questa sta diventando un’ulteriore certezza. Fabiana ha fatto sapere ad Ursula che l’ex sacerdote potrebbe mettersi in guai molto seri perchè la sua testardaggine non porta di certo a nulla di buono.

Ciò che non fa mettere il cuore in pace a Telmo è la convinzione di aver ascoltato troppe bugie e l’unico motivo che giustificherebbe tutto ciò sarebbe un segreto su Lucia. Da qui la certezza che Mateo è suo figlio e che il matrimonio di Lucia non sia avvenuto per amore. Eduardo però potrebbe perdere la pazienza nello scoprire di nuovo Telmo avvicinarsi a Lucia e soprattutto nel caso si venisse a sapere che il Martinez continua a chiedere informazioni sulla sua vita privata. Del resto il terribile marito dell’Alvarado non è famoso per il suo docile carattere e questo potrebbe rappresentare un serio pericolo per il Martinez. Ma tutti questi rischi sembrano essere lontani dai pensieri di Lucia che nel frattempo sta tirando un sospiro di sollievo. Infatti certa della partenza di Telmo è sicura che ormai i suoi segreti siano al sicuro. Ignaro di tutti questi retroscena è Felipe che ormai è pentito di quanto successo in passato e per questo si decide di recarsi a casa Torralba. Infatti il giorno delle scuse, dopo tanti anni è arrivato e chiede a Lucia di essere comprensiva per quanto accaduto.



