Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 marzo: Felipe e Genoveva annullano il matrimonio

Una vita, le anticipazioni della puntata del 28 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 28 marzo, di Una Vita, Felipe e Genoveva riescono finalmente a parlare con calma. Entrambi sembrano d’accordo sul fatto che debbano far annullare il loro matrimonio quanto prima. Carmen è ancora convinta che il marito la trascuri ma Lolita cerca in tutti i modi di calmarla e dà dei consigli anche a Ramon il quale decide di comprare un regalo a sua moglie, ma per una serie di vicissitudini non riesce a consegnarglielo. Anabel cerca in tutti i modi di uscire da casa ma le restrizioni imposte da Marcos le impediscono di evadere. Aurelio, però, riesce a farle arrivare un biglietto molto romantico che sembra risollevarle il morale. José nutre sempre più sospetti su Ignacio e pensa che non racconti davvero tutta la verità. Ma cosa era successo nell’ultima puntata di Una Vita?

Dove eravamo rimasti con le puntate di Una Vita? Alodia si è fatta abbindolare dal racconto di Soledad e racconta a Casilda e alle altre domestiche della soffitta la storia d’amore fra la cameriera di casa Bacigalupe con un tale Fausto. Questo racconto, però, per un po’ di tempo mette a tacere i dubbi delle altre ragazze che cercano di coccolarla. Le domestiche di Una Vita vengono però interrotte dall’arrivo di Marcos che chiede di restare da solo con la sua domestica perché deve parlarle. L’uomo la rimprovera per non essere rimasta a casa sua fino al suo ritorno e soprattutto le chiede dove sia Anabel. Soledad, però, gli dice che non è riuscita a fermarla né a farsi dire dove stesse andando e il Bacigalupe ha uno scatto di rabbia nei suoi confronti, che va via. Per fortuna le altre domestiche corrono a rincuorarla e le chiedono se vuole aiuto per cercare Anabel. La mattina dopo Anabel viene affrontata duramente dal padre che le chiede di dirgli immediatamente dove è stata il giorno prima e con chi. Poiché la ragazza si rifiuta, Marcos la mette in punizione e le proibisce di uscire ma la giovane di Una Vita non sembra assolutamente spaventata da queste minacce. Marcos, sempre più nervoso, intima a Soledad di andare da un fabbro per far cambiare immediatamente le serrature di casa.

Finalmente rientra Roberto e Sabina è molto felice. Il protagonista di Una Vita racconta che ha ritardato tanto il suo rientro perché il figlio e la moglie volevano il suo aiuto per scappare dal carcere svizzero e ha impiegato tanto per convincerli che era un’idea folle, soprattutto perché manca un solo anno alla loro scarcerazione. Sabina chiede al marito se il figlio ha autorizzato a raccontare la verità a Miguel sui suoi genitori ma l’uomo le conferma che il figlio ha risposto che se ne occuperà di persona quando rientrerà in Spagna. Più tardi Roberto parla con suo nipote e prova a convincerlo che non deve lasciarsi abbattere dalle delusioni d’amore ma deve trovare subito un’altra ragazza con la quale fare chiodo schiaccia chiodo. Natalia incontra Liberto in strada e gli dice che hanno trovato una casa più grande nella quale trasferirsi, proprio al 38, ma pagheranno per intero il mese di affitto della casa che il Seler gli ha affittato, soprattutto perché non vogliono che si dica parli male dei fratelli Quesada, in modo particolare Rosina e Susana. Liberto prova a giustificare la moglie e la zia spiegando che le due donne sono molto legate a Lolita e dopo quanto è accaduto si sono strette intorno all’amica ma Natalia reagisce molto male, spiegando che Antonito è un uomo adulto che non è stato costretto in alcun modo a fare quello che ha fatto. Più tardi, durante il trasloco, Natalia ha uno scatto di nervi con suo fratello il quale capisce che dietro certe nuove idee della sorella c’è Genoveva. Cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita? Appuntamento a oggi, lunedì 28 marzo, per scoprirlo.

