Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 novembre: il tallone d’Achille di Samuel è…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 NOVEMBRE

Nella puntata di oggi, 28 novembre, di Una vita, Samuel andrà a trovare Telmo e gli dirà di stare lontano da Lucia e di non interferire più nella loro storia d’amore, se lui vuole vivere ancora per molti anni. Ad un certo punto, Leonor incontrerà Don Venancio e si fermerà a fare quattro chiacchiere con lui. Nel vedere la figlia parlare con il maestro della scuola dell’arte, Rosina penserà che l’uomo stia raccontando alla ragazza ciò che è accaduto con Alexis. Celia si renderà conto che Alicia non è una giovane ingenua come vuol far credere a tutti, e sospetterà che la Villanueva stia sicuramente nascondendo qualcosa. La Alvarez, poi, non riuscirà proprio a capire come mai Lucia continua ad avere fiducia in Samuel. Ma l’uomo, ormai, ha conquistato la giovane, soprattutto dopo averle regalato il laboratorio dove lei può restaurare le opere classiche. La Alvarado, quindi, non penserà che Samuel voglia solo i suoi soldi, commettendo un errore clamoroso.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una vita, è successo che Telmo si è reso conto di non provare nessuna paura nei confronti di Samuel. Il sacerdote allora ha deciso di affrontare ancora una volta l’uomo, dicendogli che è un essere malvagio, che non si fa nessun problema quando si tratta di fare del male al prossimo. La tensione tra Telmo e l’Alday ha causato quindi lo scoppio di una rissa. Nello scontro, Samuel, accecato dalla rabbia, ha colpito il prete con un pugno abbastanza forte. Telmo è caduto a terra ferito, ma non ha risposto alle provocazioni del suo nemico. Il sacerdote allora si è allontanato dall’Alday ed è ritornato in canonica. In questo posto, Telmo si è fatto medicare da Ursula. Carmen sta facendo i conti con l’arrivo del marito ad Acacias. L’uomo ha sottratto alla domestica anche dei soldi, ma la donna ha deciso di non rivelare nulla del furto al figlio Raul. Nonostante le insistenze di Fabiana, Carmen ha scelto di non confidare i suoi problemi nemmeno a lei. Cesareo è sempre molto triste per le malefatte che è stato costretto a svolgere per colpa di Samuel, e Augustina, per risollevare il morale del sorvegliante, ha organizzato una festicciola per lui. Augustina sta cercando di comprendere perché Susana da qualche giorno sia sempre molto agitata. La donna capisce che la sarta le stia nascondendo qualcosa. Susana, da parte sua, sta cercando di dimenticare quello che è accaduto a lei e Rosina, riguardante il fatto che le due donne hanno assistito al malore del modello Alexis.

Carmen non sopporta più l’ex marito ed è abbastanza in ansia per il suo ritorno. Raul tenta di farle comprendere che il padre è cambiato, ma non sa che la domestica è stata derubata e minacciata dall’uomo. Telmo va ad incontrare Alicia Villanueva. La ragazza all’inizio non vuole parlare con il sacerdote, ma poi sceglie di confidarsi con lui. Alicia dice quindi al prete che Samuel sta mettendo in atto un nuovo piano diabolico ai suoi danni. Secondo la Villanueva, l’Alday sta provando dunque a fare cacciare Telmo dall’ordine. Il sacerdote, allora, rimane sconvolto da questa notizia, e non è in grado di capire perché Samuel provi tanto astio nei suoi confronti.

Telmo inizia poi a chiedersi come farà il suo nemico a mettere in atto la sua missione contro di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA