Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: Marcia svela, è stata una schiava

Una Vita, anticipazioni puntata 28 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 28 ottobre, Marcia rivela a Felipe di essere stata una schiava e di essere riuscita a scappare dal vecchio padrone ma di essere stata riacquistata da Ursula che ora la ricatta per convincerla ad andare via. Felipe si sente molto colpito da questa cosa e capisce di amarla sempre di più, così raggiunge subito la Dicenta e le intima di lasciare in pace la domestica e di iniziare a trattarla per quella che è, cioè una signora nonché la sua compagna. In caso contrario provvederà a denunciarla alla polizia. Ramon e Carmen prendono una decisione molto importante: rinunciano alla festa enorme di matrimonio che pensavano di organizzare e convincono Fabiana a fare la festa di nozze nella sua locanda, così da darle i soldi necessari per poter rimettere in sesto l’impianto idraulico. Emilio cerca un altro sistema per staccarsi da Angelines e chiede aiuto ad Antonito per trovarle un uomo che possa interessarle tanto da spingerla a rompere il fidanzamento con il Pasamar.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto in Una Vita nelle ultime puntate. Agustina e Marcelina vanno a trovare Cinta con un enorme mazzo di fiori, così da ringraziarla per l’esibizione gratuita che terrà alla festa del quartiere. Vista la gentilezza delle due, la ragazza non ha il coraggio di ammettere che ha deciso di rinunciare all’esibizione ma anzi conferma che farà del suo meglio per farle divertire, poi chiede ad Arantxa di andare immediatamente a fermare Jose, appena uscito per andare in municipio ad annullare l’esibizione. Intanto il piano di Emilio per riuscire a convincere Angelines a rinunciare alle nozze fallisce miseramente: la ragazza invece di essere spaventata apprezza molto questo lato rozzo del suo futuro fidanzato e per questo motivo è sempre più convinta di sposarlo. Genoveva riesce ad avere un ulteriore incontro con Felipe e gli spiega di amarlo moltissimo e di essere diventata una persona migliore proprio grazie al suo aiuto. L’avvocato, però, le dice di non crederle e le ripete ancora una volta di non poterla assolutamente amare e di non volerla mai più vedere. Ursula, per tenere fede alla promessa fatta alla sua padrona, va da Marcia e le consegna dei soldi per lasciare immediatamente Acacias e non tornare mai più: se non obbedirà ai suoi ordini, la punizione sarà violenta e crudele.

È la sera della festa di quartiere e finalmente Cinta si esibisce sul palco cantando una serie di canzoni: i brani, però, non sono quelli che tutti immaginavano e la ragazza arriva vestita completamente di nero: dopo aver intonato una canzone tristissima, chiaramente rivolta a Emilio, la ragazza scappa via piangendo. Marcia, approfittando del trambusto dovuto alla festa, prepara una valigia e scrive una lettera a Felipe per andare via ma arriva l’avvocato a fermarla e le chiede una spiegazione per quella fuga, dicendole che insieme possono risolvere qualsiasi cosa. Marcia accetta di raccontare finalmente tutto all’uomo che ama e gli dice che è arrivato il momento che lui sappia tutti. Grandi problemi anche per Fabiana e Servante, sempre alle prese con i problemi della locanda. L’idraulico che hanno contattato è troppo costoso e decidono di fare i lavori in autonomia, con l’aiuto di Jacinto e di Cesareo. Tuttavia iniziando a rompere la pavimentazione si rendono presto conto che il lavoro è ben al di là delle loro competente. Ramon passa da loro per sapere se possono aver bisogno di aiuto ma proprio mentre il Palacios è lì arriva Fabiana che riferisce di aver appena parlato con un ispettore del comune: se non risolveranno immediatamente i problemi alle tubature. La donna va in crisi perché ha davvero paura di perdere tutto.



