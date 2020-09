Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 settembre: chi è Ledesma?

Una Vita, anticipazioni puntata 28 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, lunedì 28 settembre, Cinta e Antonito si alleano per riuscire a scoprire chi sia davvero Ledesma e perché sia venuto ad Acacias. Nonostante Emilio abbia provato a raccontare a tutti che si tratta di un vecchio amico del suo defunto padre, in realtà sembra avere un terrore referenziale nei confronti di quest’uomo, per cui i suoi amici sono molto preoccupati per lui. Quando Cinta, dopo varie insistenze, riesce a combinare un incontro con Emilio, i due si appartano in una strada di Acacias ma vengono scoperti da Ledesma che approfitta di questa informazione per ricattare il giovane Pasamar e ricordargli la promessa che aveva fatto anni prima di sposare sua figlia. Mentre l’udienza in tribunale per dimostrare l’innocenza di Liberto prende avvio, Ramon riesce ad ottenere quanto chiesto alla compagnia di assicurazioni e decide di utilizzare l’anticipo sui futuri proventi per ricomprare la bottega di Lolita dalle grinfie di Alfredo Bryce.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe va a trovare Marcia in soffitta per sapere come stia e la trova sveglia, così iniziano a parlare e l’avvocato le chiede come mai gli ha mentito quando ha detto di non sapere che Casilda e Agustina avevano deciso di testimoniare contro Ursula. Poiché, però, Marcia non vuole parlare di questa cosa, i rapporti con il suo padrone si irrigidiscono molto. Cinta incontra Emilio per strada e gli chiede spiegazioni sul suo essere così sfuggente e soprattutto su chi sia Ledesma. Il Pasamar racconta che si tratta di un vecchio amico di suo padre che Felicia non sopporta e per questo deve pensarci lui ad aiutarlo durante la sua permanenza ad Acacias ma la ragazza non crede a questa bugia. Ramon e Felipe riuniscono tutti gli amici del quartiere al Nuovo Secolo perché hanno una notizia importante da comunicare: hanno trovato il denaro per investire nelle assicurazioni. Quando però chiedono da dove provenga quel denaro, in un primo momento Felipe risponde che non può rivelarlo ma poi è costretto ad ammettere che è stata Genoveva a metterli a disposizione, pregando tutti di restare in silenzio perché se Alfredo dovesse sapere il gesto di sua moglie, la Salmeron rischierebbe la vita: tutti accettano la proposta tranne Rosina che però viene zittita da Liberto.

Ramon dice ad Antonito che vuole richiedere un anticipo sui dividendi della compagnia di assicurazione per poter ricomprare la bottega di Lolita. Fra Susana e Rosina torna la pace e la sarta prova a convincerla a testimoniare in favore di Liberto mettendo da parte le sue reticenze nei confronti di Genoveva. Vengono interrotte però da Liberto che è passato per parlare con la moglie; una volta soli dice alla moglie che la libera da qualsiasi obbligo di testimonianza e che, anche se lei non lo perdonerà mai, lui continuerà ad amarla per sempre. Lolita esce per una passeggiata e viene raggiunta da Carmen, preoccupata per lei: le due parlano del futuro ma Lolita non riesce a confessarle di essere incinta, informazione che non ha ancora dato neanche a suo marito. Cinta va da Emilio per avere spiegazioni sul suo atteggiamento ma Emilio depista le sue preoccupazioni e sui suoi dubbi su Ledesma. La spiegazione, però, non è così tanto convincente, soprattutto dopo che la ragazza prova a chiedergli di trascorrere il pomeriggio insieme e si sente rispondere che non può perché deve fare delle cose con Ledesma, così Cinta una volta rimasta sola ne approfitta per avvicinarsi ad Antonito, grande amico del suo fidanzato, per scoprire se lui ha informazioni più dettagliate su quest’uomo misterioso e sul rapporto che lo lega ad Emilio.



