Una vita/ Anticipazioni puntata 29 aprile: Genoveva gelosa di Felipe e Natalia

Una vita, anticipazioni puntata 29 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 29 aprile, della soap opera spagnola “Una vita“ Natalia racconta a Genoveva quello che le ha detto Felipe la sera prima ma la donna prende molto male la notizia, ha una crisi di gelosia e tratta molto male anche la messicana. Per evitare che la ragazza possa ricambiare i sentimenti del marito, prova a spingerla fra le braccia del diplomatico francese. Casilda racconta a Fabiana che fra Alodia e Ignacio c’è stato un bacio e così le due donne provano a metterla in guardia perché le storie fra signori e domestiche non sono mai destinate a finire bene. Marcos trama alle spalle di Natalia per riuscire a incastrarla e far sì che possa essere incriminata come spia, a meno che non lo aiuti a riconquistare la sua azienda, ormai nelle mani di Aurelio e Genoveva.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 aprile: Pierre è in combutta con Marcos

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Genoveva e Aurelio sono amanti e hanno deciso di unire le loro vite non solo dal punto di vista degli affari ma anche dal punto di vista sessuale. Il loro obiettivo dichiarato è quello di distruggere Marcos Bacigalupe e rubargli tutto quello che è suo. Il Quesada ammette di essere ammaliato da lei, che è la donna che più desidera al mondo, molto più di Anabel. Casilda si rende conto che Alodia è stranamente molto contenta quella mattina, quasi svampita, e cerca di capire che cosa si nasconde dietro a quel sorriso. Si rende subito conto che in qualche modo è coinvolto Ignacio e così la ragazza deve ammettere che si sono scambiati un bacio. Il sindacalista chiede a Miguel aiuto per riuscire ad aiutare i suoi iscritti. Gli racconta che le sigle sindacali si sono messe d’accordo per organizzare un grande sciopero generale per la prossima settimana. Il giovane avvocato è preoccupato perché sa che una scelta del genere vuol dire chetante persone saranno arrestate e verranno torturati e processati. Proprio per questo motivo vuole il suo aiuto, per salvare gli operai che saranno arrestati e difenderli gratuitamente. Miguel più tardi racconta a Daniela i suoi problemi e la ragazza prova a dargli dei consigli che possano evitare di fargli correre dei rischi. L’avvocato inizia a pensare che la ragazza nasconda davvero qualcosa, come dice sua nonna.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Ignacio bacia Alodia!

Felipe va a trovare Natalia senza avvisarla e la ragazza sembra molto felice di questa visita. Fra i due c’è una certa intimità e vanno molto d’accordo, tanto che Felipe le propone un viaggio nel Mediterraneo per scherzo, ma la ragazza prende molto sul serio la proposta, sottolineando come loro due si intendano a meraviglia. Natalia ammette che nessuno nel quartiere è felice della loro amicizia, visto che lei è considerata una sgualdrina e lui un dongiovanni, oltretutto sposato con Genoveva. Felipe sottolinea che un giorno il matrimonio con la Salmeron verrà annullato ma capirebbe perfettamente se lei non volesse frequentarlo fino a quel giorno. La ragazza risponde che nessuno può influenzarla e se fosse per lei potrebbero fare anche qualche passo in più ma Felipe vuole fare le cose con calma, perché ci tiene davvero tanto a lei e sogna per loro un futuro insieme. Poi le dà un dolce bacio sulle labbra e va via. Rosina e Carmen vanno a fare colazione a casa di Bellita e la cantante confessa di essere molto preoccupata di non essere abbastanza in forze per riuscire a registrare il disco. Così Carmen racconta di vendere in bottega un preparato miracoloso, che dà molto forza. Lei stessa lo prende e ne ha trovato grande giovamento, così la Del Campo decide di provarlo anche lei.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 26 aprile: Soledad chiede a Marcos di scappare

© RIPRODUZIONE RISERVATA