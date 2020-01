Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Ceferino cede con Casilda!

Una vita, anticipazioni puntata oggi 29 gennaio

Nel prossimo episodio di Una vita di oggi, 29 gennaio, Ceferino continuerà a sentire una forte passione nei confronti di Casilda. Lolita, allora, lo spingerà a cedere ai suoi istinti e a lasciarsi andare con la domestica. La ragazza, infatti, crede che se il ragazzo e Casilda si metteranno insieme, la tradizione di Cabrahigo si romperà e finalmente lei potrà sposare il suo amato Antonito. Liberto sarà contento di aver dato un pugno a Jordi Barò. Il ragazzo, dopo aver compiuto questo gesto, riceverà un’interessante proposta. A Liberto verrà allora offerto di combattere in degli incontri di boxe, in quanto c’è gente che vuole capire se il giovane ha delle vere possibilità di fare il pugile. Nella puntata del 29 Gennaio di questa soap, si scoprirà poi il motivo che ha portato Samuel ad allontanarsi da Acacias e ad andare a Segovia. Il giovane infatti ha rintracciato Guillermo, che è una vecchia conoscenza di Telmo. Nel frattempo Lucia penserà al bacio che ha dato al sacerdote e non si sentirà in colpa per questo gesto. La donna andrà a trovare il religioso per confrontarsi con lui.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di Una vita del 28 gennaio, Telmo soffre parecchio a causa delle torture corporali a cui si sta sottoponendo. Nonostante il dolore fisico che sta provando, il sacerdote non sta riuscendo a dimenticare Lucia, che è sempre nei suoi pensieri. Il ragazzo ha anche parlato per l’ennesima volta con Ursula. La Dicenta ha sconsigliato il prete di incontrare di nuovo la Alvarado, in quanto i due potrebbero commettere altri gravi errori, cadendo per la seconda volta in tentazione. Casilda, intanto, si trova in difficoltà, in quanto dei piccoli imprevisti non le stanno permettendo di organizzare nel migliore dei modi la cena di Natale. La domestica poi non riesce a smettere di pensare a Ceferino. Quest’ultimo si sente molto attratto da Casilda, ma non intende tradire Lolita e le tradizioni di Cabrahigo. Flora è riuscita a salvarsi dal tentativo di stupro ai suoi danni messo in atto da Jordi. La ragazza è infinitamente riconoscente nei confronti di Liberto, che è stato costretto a prendere a pugni l’aggressore della donna e a farlo desistere dal violentare la giovane. Celia infine è preoccupata che Lucia possa fare delle scelte che condizioneranno per sempre la sua vita.

Nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo assistito al fatto che Padre Telmo e Lucia hanno ceduto alla passione e si sono scambiati un bacio appassionato. Dopo questo episodio, Telmo è rimasto sconvolto. Il prete non ha intenzione di lasciare il suo ministero per amore e ha deciso di trascorrere le festività natalizie, sottoponendosi ad un duro digiuno e flagellando di tanto in tanto il suo corpo. Il sacerdote è stato invitato anche da Celia a cenare con la famiglia della donna nel giorno di Natale, ma il religioso è stato costretto a rifiutare l’invito per non rivedere Lucia. La Alvarado, dall’altra parte, dopo aver baciato Telmo, ha capito che l’uomo con cui vuole passare la sua vita è proprio il prete. La donna non intende dunque sposare più Samuel. Quest’ultimo, quindi, è sparito per qualche giorno da Acacias 38, in quanto è partito misteriosamente per Segovia. L’uomo però sta indagando sul passato del suo rivale in amore per potersi sbarazzare per sempre di lui e sposare Lucia, impossessandosi finalmente dei soldi della donna. Jordi, infine, ha tentato di violentare Flora, ma è stato bloccato da Inigo e da Liberto.



