Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Felipe non dimentica Marcia…

Una Vita, anticipazioni puntata 29 gennaio

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 29 gennaio, Felipe non riesce a superare il trauma di aver perso Marcia e così decide di incontrarla nuovamente per parlare un’ultima volta. Durante questo confronto, i due cedono ai sentimenti e si confessano il loro reciproco amore ma Marcia spiega all’uomo che ama la difficoltà di essere legata in un matrimonio senza amore. Felipe le propone di iniziare a vedersi di nascosto mentre cercano una soluzione. Nonostante cerchi di mantenere il segreto, dal giorno dopo il suo umore cambia notevolmente e questo particolare non sfugge ai vicini di Acacias e a Genoveva in particolare, che sospetta che i due abbiano ricominciato a vedersi. Emilio, preoccupato dai racconti di Cinta, inizia a sospettare che Carchano stia tramando qualcosa di losco che possa mettere la fidanzata in una situazione pericolosa. Decide così di affrontare il produttore.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe riceve la visita di Santiago che è andato a proporgli il suo aiuto per far incriminare Cesar Andrade per tutto quello che ha fatto con i suoi schiavi. L’avvocato, però, rifiuta l’aiuto del marito di Marcia, dicendogli che lui ama ancora la Sampaio e il ritorno del marito non cambia la situazione, quindi loro due non potranno mai lavorare insieme. Armando corteggia Susana e la riempie di complimenti. L’ex sarta, però, chiede al diplomatico come mai non si sia mai sposato e così viene a sapere che Armando in realtà è sposato ma ha divorziato. Questa nuova informazione fa stizzire Susana che, essendo molto cattolica, considera il divorzio un grave peccato. Bellita e Josè commentano il risentimento di Felicia nei confronti della loro famiglia perché Camino è stata scartata al provino. I due vengono raggiunti da Cinta che racconta del suo primo giorno di riprese e dei dubbi che ha. Poi la ragazza racconta che ha incontrato la madre di Emilio per strada e che era molto contrariata ma ovviamente i genitori non le confessano nulla. Liberto e Rosina ricevono la visita di Susana che racconta loro di essere un uomo divorziato. L’ex sarta è sconvolta, anche perché in Spagna il divorzio è considerato un reato. Poi le due donne se la prendono con Liberto, colpevole secondo loro di non aver indagato a sufficienza tanto da scoprire che l’uomo aveva già una legittima moglie.

Casilda consola Marcia mentre Agustina…

Marcia va in soffitta per parlare con Casilda ma trova anche Agustina che ha nei suoi confronti un atteggiamento duro. Quando la Sampaio le chiede come stia Felipe, la domestica dell’avvocato ribadisce che sta molto male ma che gli amici, come Genoveva, lo aiutano a restare a galla. Marcia è molto dispiaciuta da questo scambio di battute perché soffre molto ad essere la colpevole delle sofferenze dell’uomo che ama. Quando Marcia resta da sola con Casilda, chiede all’amica di aiutarla a fare tardi, facendole compagnia alla locanda di Fabiana, in modo da consentire al marito di addormentarsi e non correre rischi. Casilda accetta ma dice a Marcia che deve trovare un’altra soluzione, visto che non potrà sottrarsi per sempre ai suoi doveri coniugali. Felipe si reca di buona mattina a casa di Genoveva perché deve comunicarle una notizia di cui è venuto in possesso: dopo una visita all’ambasciata brasiliana, ha trovato un certificato di matrimonio fra Santiago e Marcia, segno che il matrimonio è valido: questa notizia lo getta ancora di più nello sconforto. Tuttavia trova la forza di ringraziare Genoveva perché si sta dimostrando una vera amica. La Salmeron gli chiede di ricambiare il suo affetto impegnandosi con lei a trovare altri fondi per il rimpatrio dei soldati. Josè invita Emilio a casa sua per parlare con il ragazzo di Felicia e del suo risentimento.



