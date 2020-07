Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 luglio 2020: il fantasma di Trini aleggia su…

Una Vita, anticipazioni puntata 29 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 29 luglio, Carmen viene finalmente accettata da Antoñito dopo che lo ha aiutato a mettere in chiaro la sua innocenza. Per questo Ramon si sente libero di vivere la sua storia con Carmen alla luce del sole e, per mettere a tacere le malelingue delle signore del quartiere, decide di portarla a fare acquisti così da non farla sfigurare con le altre. Il vestito che sceglie per la sua nuova compagna, però, è uguale ad uno che aveva acquistato per Trini e questo manda in confusione Carmen, convinta che l’uomo della sua vita non abbia ancora dimenticato la defunta moglie. Intanto in città farà ritorno anche Milagros, la figlia di Ramon, e questo causerà non pochi problemi al rapporto fra Carmen e il compagno. La richiesta di Marlen di uccidere Alfredo coglierà di sorpresa Genoveva la quale si è sposata per interesse ma ora sta vivendo una situazione molto pesante con suo marito. Agustina riceve una diagnosi molto funesta e fa l’errore di parlarne con Dicenta, sbagliando a darle la sua fiducia.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Marcelina incalza Servante per risolvere il problema dell’allergia. La ragazza è convinta che la sua allergia sia una diretta conseguenza della botta in testa che ha subito per una disattenzione di Servante. Per questo motivo l’uomo lavora tutta la notte al suo chioschetto dei fiori, trovando un sistema per nascondere i fiori in vendita dietro un tendone, così da mitigare l’effetto del loro profumo. Marcelina, però, pensa che in questo modo nessun cliente vedrà la sua merce e quindi non comprerà, mandandola presto sul lastrico. Dopo averlo sgridato gli chiede di risolvere immediatamente la sua situazione. Arantxa scopre che Cinta sta per uscire con la scusa di dover portare dei dischi ad Emilio: capisce che la ragazza si è innamorata del giovane Pasamar e si preoccupa che fra i due possa esserci qualcosa di più fisico. L’incontro con il ragazzo, però, non va come Cinta sperava così gli lascia i dischi e va via. La sua speranza, però, è che alla festa di beneficenza ci sia l’occasione per trascorrere del tempo insieme. Subito dopo la cameriera si confronta con la sua padrona, Bellita, per aiutarla a scegliere i ventagli da mettere all’asta nella grande festa di beneficenza che si sta per organizzare nel quartiere. Mentre Bellita racconta i diversi aneddoti legati ai ventagli, arriva Jòse che le conferma che la tournée in Argentina non solo è confermata ma che la partenza è prevista dopo appena dieci giorni: Bellita va in panico perché non ha ancora avuto modo di organizzarsi e provare lo spettacolo.

Marlen propone a Genoveva di eliminare suo marito Alfredo: mentre la donna sta per raggiungere il ristorante, Marlen le lascia un biglietto e le dà appuntamento per quella sera, perché le deve parlare. Genoveva rammenta alla donna che Alfredo è molto potente e che è praticamente impossibile contrastare il suo dominio. Genoveva non sopporta più il marito, violento e aggressivo, ma non se la sente di affrontarlo apertamente perché teme la sua vendetta. Carmen, dopo aver sentito i pettegolezzi delle donne del paese e di Donna Susanna in particolare, parla con la sua amica Lolita e si rammarica del fatto che nessuno la accetti e che tutti si ricordino di lei esclusivamente perché è una ex cameriera che ha conquistato un marito nobile e ricco solo per le sue doti fisiche. Riceve poi la visita di Servante che le comunica con grande imbarazzo che è licenziata e che non deve più lavorare alla locanda. Carmen è molto dispiaciuta perché ha bisogno di lavorare e la locanda è per lei un ambiente familiare e amichevole, dove si è sempre sentita a suo agio e non ha mai subito le angherie delle nobili del quartiere.



