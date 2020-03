Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 marzo 2020: Inigo affronta Andres e…

Una Vita, anticipazioni puntata 29 marzo 2020

Nuovi intrighi caratterizzeranno la puntata di Una Vita in onda il oggi, 29 marzo 2020, su Canale 5. Inigo, contro il volere di Leonora, deciderà di affrontare in prima persona Andres per capire che cosa sia realmente successo a Flora. Nel frattempo Lolita si convince che Celia abbia avuto un ruolo nella improvvisa fuga della balia Fulgencia e decide di indagare per scoprire i veri motivi che hanno indotto la donna ad abbandonare in fretta e furia la cura della piccola Milagros. Fulgencia si è rifugiata in un paesino sperduto nel centro della Spagna, convinta di non poter essere trovata facilmente. Presto si accorgerà del contrario: qualcuno è già sulle sue tracce, deciso a capire che cosa nasconda Celia.

Una Vita, dove siamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti in Una Vita. Samuel è sempre più solo e rabbioso. Il ragazzo è consapevole di avere perso per sempre la possibilità di mettere le mani sul patrimonio milionario dell’ereditiera Alvarado e teme di dover pagare con la vita la mancata restituzione del denaro preso a prestito dal perfido Batan. Teme la vendetta dell’usuraio e purtroppo non si sbaglia. Batan fa visita al ragazzo e gli propone un modo agghiacciante per saldare il suo debito: Samuel Alday dovrà nuovamente lavorare per lui, ma questa volta non si limiterà a spaventare un cliente moroso. Lo strozzino chiede a Samuel di trasformarsi in assassino e di uccidere una ragazzina, figlia di un Ministro caduto in disgrazia di cui Batan vuole liberarsi. Samuel lo implora di non costringerlo a compiere un gesto simile, ma di chiedergli qualsiasi altra cosa per estinguere il debito. Lo strozzino tuttavia non sente ragioni e ribadisce che uccidere la ragazza è l’unico modo che Samuel ha per salvarsi la vita. Aggiunge infine che, vista la cifra che gli deve, questa richiesta sarà soltanto la prima di una lunga serie. Disperato Samuel sembra non avere altra scelta.

Nel frattempo Leonora si offre di mettere a disposizione di Inigo le ricchezze di famiglia per consentirgli di ritrovare la sorella Flora, ormai scomparsa da giorni. Il ragazzo ringrazia ma rifiuta perché vuole trovare da solo una via di uscita. Non c’è pace neanche per Telmo e Lucia, ormai ritenuti una coppia scandalosa: passeggiando lungo Calle Acacias vengono aggrediti da Susana che li esorta a non scambiarsi effusioni, aggiungendo che dovrebbero vergognarsi del loro comportamento, contrario alla morale pubblica. Telmo reagisce con fermezza, ricordando a Susana che una buona donna di chiesa dovrebbe astenersi dal giudicare gli altri, a meno di essere totalmente priva di spirito cristiano. L’ex sacerdote ribadisce infine che il suo amore per Lucia è sincero e pertanto non intende nasconderlo. Servante è sempre più misterioso e dialoga addirittura con il suo cofanetto di legno, che custodisce come una reliquia! Perché questo attaccamento ad un oggetto apparentemente insignificante? Che cosa contiene di tanto importante questa cassetta in legno intarsiato? Servante muove il cofanetto dal doppio fondo cade una misteriosa lettera, che contiene parole d’amore indirizzate da una donna ad un uomo…



