Una Vita/ Anticipazioni puntata 29 novembre: Alicia beccata!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di oggi, 29 novembre, di Una vita, Carmen sarà sempre nei guai. La donna, dunque, cercherà di prestare a Javier ben 25 pesetas, per far sì che l’uomo la smetta di darle fastidio. Questi soldi, però, non basteranno a placare la sete di denaro del marito della domestica, che continuerà a perseguitare in tutti i modi la donna. A preoccupare ancora di più Carmen, ci sarà il fatto che Raul prenderà sempre le difese del padre, a cui è parecchio legato. Susana e Rosina faranno in modo di evitare qualsiasi contatto con Don Venancio. Alicia, quindi, pur avendo confidato a Telmo il piano diabolico che Samuel sta mettendo in pratica contro di lui, ribadirà ancora una volta all’Alday che lei sarà fino alla fine al suo fianco per danneggiare il sacerdote. Telmo, dall’altra parte, dopo aver saputo dalla Villanueva che il suo nemico desidera farlo cacciare dall’ordine, si chiederà come farà il giovane Samuel a compiere la sua terribile missione.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo visto che Padre Telmo è stato picchiato da Samuel. L’Alday ha colpito il sacerdote con un pugno violentissimo, ferendolo al volto. Il prete ha deciso però di non rispondere alle continue provocazioni del suo rivale in amore, non lasciandosi sopraffare dalla violenza. Telmo, quindi, è stato subito soccorso da Ursula. Rosina e Susana sono molto agitate aver assistito al malore occorso ad Alexis. Le due donne allora hanno continuato a mentire su quello che è successo con il modello e hanno il timore che la verità venga a galla. Intanto Carmen si trova nei guai. La donna non ha rivelato al figlio che il padre non è affatto cambiato e che è interessato solamente ai suoi soldi. Cesareo, dopo l’omicidio di Gutierrez, è sempre più nervoso ed è divorato dai sensi di colpa. Sembra che niente riesca a risollevare l’umore cupo del sorvegliante. In contemporanea, Telmo è andato a trovare anhe Alicia. La Villanueva si è confidata con il prete e gli ha rivelato che Samuel sta tramando contro di lui. L’Alday intende infatti far cacciare Telmo dall’ordine. Samuel desidera ancora una volta confrontarsi con Telmo. L’Alday va quindi a trovare il sacerdote nella parrocchia di Acacias 38. Dopo aver incontrato il prete, il giovane lo minaccia, intimandogli di stare lontano da Lucia, se il religioso non vuole che gli accada qualcosa di brutto. Telmo, però, non si fa spaventare dalle parole rabbiose del suo nemico. L’uomo fa finta di non ascoltare Samuel, in quanto è convinto che il suo dovere morale sia solo quello di dimostrare la sua innocenza e di portare a galla la verità sul conto dell’Alday. Celia, intanto, ha iniziato a comprendere che Alicia non è un’esperta d’arte come vuole far credere a tutti. La Alvarez è convinta che la Villanueva stia nascondendo qualcosa, inoltre, non riesce proprio a capire come mai Lucia si fidi tanto di Samuel. La Alvarado, infatti, sembra essere abbastanza presa dall’Alday, soprattutto da quando il ragazzo le ha regalato un laboratorio di restauro dove lei può riportare in vita alcune opere classiche molto antiche. La giovane, quindi, non sospetta ancora che Samuel stia cercando di impossessarsi della sua cospicua eredità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA