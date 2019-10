Una vita/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: Lucia in love ma Samuel…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Una vita Samuel continua a essere sommerso dai debiti. Il giovane capisce che deve sposare assolutamente Lucia per impadronirsi dell’eredità della ragazza e risollevarsi dalla sua difficile situazione economica. Il ragazzo, poi, spiega a Celia e Felipe che intende ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Blanca, del resto quest’ultima non l’ha mai amato e lo ha sposato solo per salvare Diego. Samuel dichiara che, dopo aver ottenuto l’annullamento delle sue nozze, chiederà la mano a Lucia. L’Alday inoltre sa che per mettere mano sui soldi dell’Alvarado dovrà fare in fretta, in quanto dovrà fare in modo di sposare la giovane prima che quest’ultima compia 23 anni. Nel frattempo, Padre Telmo continua a mettere in guardia Lucia nei confronti di Samuel.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, martedì 29 ottobre, alle 14.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con la soap opera spagnola Una vita. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri in Calle Acacias. Padre Telmo ha deciso di confidare a un giornalista locale la vera identità dei genitori di Lucia. Tutto il quartiere, in cui vive la ragazza, ha quindi saputo che la giovane è figlia dei Marchesi de Valmez, che l’hanno abbandonata dopo aver scoperto di essere fratellastri. Gli abitanti del quartiere, dopo aver saputo la verità sulla ragazza, le hanno voltato le spalle. Lucia si è sentita molto triste e ha cercato conforto tra le braccia di Samuel e di padre Telmo. Lucia, poi, ha litigato con Celia, in quanto la cugina ha cercato di convincerla di interrompere ogni rapporto con l’Alday. Casilda ha fatto pace con Rosina. Quest’ultima infatti ha deciso di riportare a casa la ragazza e di non trattarla più come una domestica, ma come una Hidalgo. Le prove dello spettacolo teatrale di Leonor sono un vero e proprio disastro. Gli attori non sono molto bravi, inoltre Servante crea numerosi problemi e interruzioni. Leonor ha fatto i conti con un cast poco esperto e riuscire a ottenere degli ottimi risultati non è assolutamente un’impresa facile. A Flor viene affidato il ruolo di coprotagonista nello spettacolo che parla dell’amore saffico tra Martina ed Helidora. Padre Telmo continua a confidarsi con Espineira. Il sacerdote gli ribadisce che ha deciso di rivelare la verità sui genitori di Lucia, in quanto ha un obiettivo ben preciso: spera che la ragazza doni tutta la sua cospicua eredità alla chiesa. Il sacerdote, inoltre, dopo aver assistito all’incontro tra Samuel e Jimeno Bazan, decide di vederci chiaro. Padre Telmo quindi sceglie di affrontare una volta per tutte lo strozzino. Felipe e Celia, infine, sono sempre preoccupati per Lucia, in quanto la giovane non riesce proprio a trovare pace a causa delle malelingue del quartiere e per la sua relazione con Samuel.

