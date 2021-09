Una vita/ Anticipazioni puntata 29 settembre: Ildefonso trova le lettere di Maite

Una vita, anticipazioni puntata 29 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 29 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Camino rivela a Anabel il segreto di Ildefonso. Nel corso della cena Marcos chiede a Felicia di iniziare una relazione con lui. La madre di Camino accetta la proposta del suo amato, ma lo prega di tenere il loro rapporto amoroso segreto. Servante scopre che, la persona che si spacciava come il giurato del concorso delle pensioni, non è altro che un truffatore. Laura va a fare visita alla sorella Lorenza in clinica, comunicandole che presto la potrà portare in Germania per farla operare. Amando informa Ramon che il suo partito non è affatto contento del discorso che l’uomo ha tenuto al Circolo e invita il suo amico a riscriverlo. Mendez va a trovare Felipe e gli confessa che secondo lui Laura ha testimoniato contro l’avvocato al processo, perché è ricattata da Genoveva. Ildefonso trova le lettere di Maite e chiede delle spiegazioni alla moglie, pregandola di raccontargli la verità.

Una vita/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Camino respinge Ildefonso e...

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” Felipe sta passando un brutto momento, in quanto Genoveva è stata dichiarata innocente riguardo all’omicidio di Marcia. L’uomo accusa Velasco di aver portato al processo delle testimonianze mendaci, che hanno giocato a favore della Salmeron. L’avvocato quindi va a parlare con Liberto e Ramon, confidandogli di voler ricorrere in appello, per poter dimostrare una volta per tutte che sua moglie ha ucciso Marcia. Jacques confessa a Jacinto e Casilda che ci tiene tantissimo a ritrovare la spilla, in quanto contiene un prezioso microfilm. In esso ci sono allora delle informazioni utili alla pace nel mondo. Servante cerca in tutti i modi di poter ingraziarsi un componente della giuria del concorso delle pensioni. Felicia si rende conto che la figlia è sempre più triste e non sa come aiutarla. La ragazza, da parte sua, fa finta di nulla e si offre di sostituire la madre al ristorante, per permetterle di andare all’appuntamento con Marcos. Ildefonso prova ad avere un contatto fisico con la moglie, ma lei lo rifiuta.

