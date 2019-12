Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 dicembre: Felipe punta Alicia?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 DICEMBRE 2019

Nel prossimo episodio di Una vita di oggi, 3 dicembre, Felipe Alvarez Hermoso prenderà un’importante decisione. L’uomo, infatti, deciderà di far pedinare Alicia Villanueva. Telmo, poi, si convincerà che le opere d’arte, che Samuel ha comprato per farle restaurare da Lucia, siano tutte false. Augustina inoltre rivelerà a Liberto che Susana non sta tanto bene di salute. Javier continuerà a minacciare Carmen, dicendole che se lei non gli darà il denaro, lui farà del male al figlio Raul. Ad un certo punto, Telmo proverà ad incontrare Cesario, allo scopo di trovare nel sorvegliante un alleato che lo aiuti a smascherare Samuel. Il sacerdote, allora, chiederà ancora una volta al guardiano di svelargli la verità sulle malefatte dell’Alday, ma l’uomo sceglierà di tacere. Le aspettative di Telmo saranno dunque nuovamente deluse. Infine, una tragedia sconvolgerà drammaticamente la vita di Celia. Una terribile inondazione, infatti, distruggerà tutte le abitazioni del vecchio quartiere di Tano. Ci saranno quindi purtroppo parecchi sfollati.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’episodio di Una vita del 2 dicembre, Javier importuna ancora una volta Carmen. L’uomo vuole dalla domestica i soldi che lei non è riuscita a procurargli. Ad un tratto, Javier comunica a Carmen che lui ha intenzione di entrare nella casa di Samuel per svaligiarla. La donna, dopo essere venuta a conoscenza delle intenzioni dell’ex marito, è disperata, ma gli chiede di lasciare fuori da questa storia il figlio Raul. Nel momento in cui Telmo sa che l’Alday è partito, il prete decide di andare a trovare Lucia. Il sacerdote le dice che lui vuole che la ragazza si liberi dalle continue manipolazioni di Samuel, ma la donna non ascolta l’uomo, in quanto non si fida più di lui. In aggiunta, Telmo si convince che se lui andasse a letto con Alicia, potrebbe compromettere definitivamente il suo rapporto con l’Alvarado. Successivamente, Samuel fa il suo ritorno ad Acacias 38. Il giovane mostra quindi a Lucia le opere d’arte che ha trovato durante il suo viaggio. In contemporanea, Celia non riesce proprio a capire come mai Alicia abbia mentito a tutti. La donna crede inoltre che sua cugina sia in pericolo e desidera capire una volta per tutte chi sta tramando contro la ragazza. Nelle precedenti puntate di Una vita, abbiamo visto che Don Venancio è riuscito finalmente ad incontrare Susana e Rosina. Il maestro ha comunicato allora alle due donne che i genitori di Alexis hanno il desiderio di vendicarsi nei confronti dei responsabili della morte del modello. Samuel, inoltre, ha informato Lucia che lui sta partendo per qualche giorno per cercare altre opere d’arte da restaurare. Il giovane ha quindi lasciato alla Alvarado le chiavi della sua abitazione. Nel frattempo, Celia e Servante sono diventati i nuovi giurati di un concorso di cucina, in cui il premio in palio è costituito dalla bellezza di 50 pesetas. Alicia, allora, è stata costretta a lasciare la casa di Celia e Felipe, in quanto i due stanno iniziando ad indagare sulla sua reale identità. La donna, ad un tratto, ha incontrato Telmo per strada e gli ha fatto una proposta indecente. La ragazza, dunque, ha comunicato al sacerdote che lei gli avrebbe raccontato tutta la verità sul conto di Samuel, se il prete fosse andato a letto con lei, regalandole una notte di passione. Telmo, per il momento, non ha accettato la proposta della giovane. Intanto, Carmen ha ancora dei problemi con il marito, che è rimasto l’uomo cattivo di sempre.

