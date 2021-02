Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 febbraio: Agustina spia Felipe e Marcia e..

Una Vita, anticipazioni puntata 3 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 3 febbraio, Agustina scopre Felipe e Marcia che si baciano e resta sconvolta da questa scena, tuttavia promette lo stesso al suo signore di non dire nulla a nessuno, anche se la domestica non approva. Genoveva però sospetta che Felipe stia nascondendo qualcosa e, non riuscendo ad avere informazioni per conto suo, chiede a Ursula di fare delle indagini al posto suo, in particolare chiedendo ad Agustina. Bellita decide di organizzare una proiezione del film che ha girato Cinta, visto che si sono chiuse le riprese. Per festeggiare l’occasione, invita tutti i vicini di Acacias al Nuovo Secolo per visionare insieme la pellicola ma c’è una brutta sorpresa ad attendere la famiglia Dominguez: la pellicola racconta una storia nella quale Bellita Del Campo viene dipinta molto male. Marcelina inizia ad essere molto gelosa perché pensa che Servante e Jacinto le siano nascondendo qualcosa. Cesareo si offre di aiutarla a scoprire la verità.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Ramon e Carmen sono a casa di Felipe e i tre scherzano mentre bevono un the. Arriva Genoveva per sapere se l’avvocato ha avuto modo di visionare i contratti di noleggio delle navi e si stupisce sentendo le risate dei tre. Prova quindi a chiedere al Palacios cosa sia successo per fargli cambiare così tanto umore ma Ramon pensa semplicemente che Felipe abbia deciso di smettere di soffrire. La Salmeron, però, non crede che questo sia possibile, se non dopo un evento importante. Armando va in bottega da Lolita per portarle un regalo per il piccolo che sta per nascere e così incontra Rosina con la quale si intrattiene a parlare. La donna, non riuscendo più a tacere di fronte a quello che vede, dice al diplomatico di aver compreso il suo interesse per Susana e lo spinge a dichiararsi finalmente per non perdere l’occasione di trascorrere la sua vita insieme alla vedova. Josè accompagna Cinta sul set perché ha deciso di parlare con Carchano e cercare di capire che cosa nasconde dietro quello strano modo di fare regia. Il produttore dice che quello è il suo metodo per consentire alle attrici di essere più spontanee e consegna al Dominguez un copione da fargli leggere, pregandolo di non dire nulla alla figlia. Ovviamente si tratta di un copione finto, diverso da quello che stanno seguendo, e che non insospettisce Josè.

Fabiana e Agustina commentano la situazione di Felipe e…

A casa Dominguez non c’è nessuno e Jacinto e Servante ne approfittano per introdursi di nascosto alla ricerca di una foto di Cinta con la quale realizzare dei ritratti da vendere ai fans ma vengono scoperti da Bellita alla quale, però, raccontano una scusa. Fabiana e Agustina commentano la felicità di Felipe degli ultimi giorni e si interrogano sulle motivazioni: Fabiana sta per confessare all’amica quello che sospetta ma vengono interrotte continuamente da Arantxa. Tuttavia alla fine riesce a dirle che secondo lei il giorno prima si sono incontrati nei vicoli dietro i giardini e che probabilmente sono tornati insieme. Josè si è lasciato convincere da Carchano a recitare una piccola parte nel film che sta girando e l’uomo accetta, ignorando a che cosa stia in realtà prendendo parte. Quando Camino racconta a Fabiana che José è andato sul set del film, la donna si chiede che cosa stia nascondendo il produttore. Poi giunge Rosina che vorrebbe prenotare un tavolo per la sera successiva ma scopre che Don Armando ha prenotato l’intero locale per una cena per due. La Rubio capisce subito che si tratta di una cena con Susana ed è felice al pensiero che i due possano finalmente dichiararsi il loro amore.



