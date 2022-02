Una vita/ Anticipazioni puntata 3 febbraio: Lolita continua a stare male

Una vita, anticipazioni puntata 3 febbraio

Nella puntata di oggi, giovedì 3 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” Lolita riprende conoscenza in ospedale ma subito dopo si sente di nuovo male e sviene. I medici non riescono a capire che cosa possa avere. Bellita ha un desiderio culinario e così chiede alla sua amica Susana di acquistarle dei cicoli. La Seler ovviamente non si sottrae ma anche questa volta rischia di farsi scoprire da Liberto che inizia ad avere molti dubbi. Felipe sembra essersi finalmente convinto a non continuare con l’idea di vendicarsi di Genoveva e Casilda e gli altri di Acacias sembrano tirare un sospiro di sollievo. In realtà, però, l’avvocato non ha assolutamente intenzione di dimenticare la morte di Marcia. Marcos cede alle pressioni di Aureliano e decide di accordargli la possibilità di commerciare ferro e carbone con le aziende che sono già in guerra. Il Bacigalupe, però, sembra contento per un altro motivo: si sta avvicinando sempre di più alla sua domestica Soledad.

Una vita/ Anticipazioni puntata 2 febbraio: il tunnel di Roberto e Sabina è finito

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Servante si sta avvicinando sempre di più a zia Benigna che sembra essere gentile solo nei confronti del socio di Fabiana. In particolare la zia di Jacinto gli ha preparato una tortilla davvero squisita che suscita l’invidia del portinaio di Acacias 38. Servante approfitta chiaramente della situazione e dice a Jacinto che se non farà tutto quello che vuole lui, non lo aiuterà a tenere a bada Benigna. Il portinaio è molto depresso e si sfoga con Cesareo che gli dice di non mettersi in combutta con l’amico perché sicuramente e verranno solo guai. In effetti la figlia di Benigna si è resa conto che Jacinto e Servante tramano qualcosa e così fa molte domande, soprattutto a Fabiana, per riuscire a capire di cosa si tratti. Intanto proprio Fabiana è stata invitata a casa di Genoveva insieme a Susana perché la Salmeron vuole dare una messa in onore di Marcia e quindi chiede l’aiuto delle due per radunare a raccolta sia i domestici che i signori. Quando Felipe viene a sapere di questa iniziativa non reagisce molto bene ma ascolta le parole di Casilda la quale lo prega di smetterla di pensare alla vendetta e andare avanti con la sua vita, come desidererebbe la stessa Marcia. L’avvocato non sa cosa fare ma durante un incontro con il commissario Mendez viene a sapere che i suoi superiori gli hanno intimato di non indagare oltre sulla sparizione di Velasco né su altre vicende che coinvolgano la Salmeron, quindi Felipe si rende conto che la donna è protetta anche dalla polizia.

Una vita/ Anticipazioni puntata 1 febbraio: Felipe ancora in cerca di vendetta

Nel quartiere non si fa altro che parlare del tradimento di Antonito, anche se Fabiana prova a zittire tutte le voci. Quando incontra finalmente Carmen, tornata a casa per accudire Moncho, la proprietaria della Buena Noche prova a chiedere informazioni sulle condizioni di Lolita ma purtroppo neanche la suocera sa molto e teme che le chiacchiere del quartiere circa il tradimento di Antonito con Natalia siano vere. Susana va a ritirare il cappello che Bellita le aveva chiesto di portare alla sarta e, quando sta per portarglielo a casa, incontra all’ingresso del palazzo José al quale vuole subito mostrare che bel lavoro che ha fatto la collega. Così tira fuori il cappello dalla scatola e lo mostra all’uomo il quale inizia a commentare: i due sono così presi dalla conversazione da non rendersi conto dell’arrivo di Liberto che fa molte domande sulla proprietaria dell’accessorio. Marcos va a trovare Roberto al ristorante il quale gli dice che a breve i lavori di ristrutturazione saranno terminati. Il messicano vede i passaporti dei due sul tavolo e il ristoratore gli racconta che vuole fare una sorpresa a Sabina e portarla a Parigi, per non far vedere al Bacigalupe che si tratta di documenti falsi.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Antonito cede a Natalia e tradisce Lolita

© RIPRODUZIONE RISERVATA