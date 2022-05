Una vita/ Anticipazioni puntata 3 maggio: Daniela bacia Miguel!

Una vita, anticipazioni puntata 3 maggio

La anticipazioni della puntata di “Una Vita” di oggi, martedì 3 maggio 2022, ci rivelano che Alodia ha perso la testa per Ignacio. Le raccomandazioni di Fabiana e Casilda non sono servite a nulla. La ragazza nonostante avesse promesso alle domestiche che a parte un bacio e una carezza con Ignacio non ci sarebbe stato altro, è caduta nella trappola e il giovane dopo aver soddisfatto i suoi piaceri con la serva, decide di mantenere le distanze da lei. Difatti mentre Alodia crede di aver trovato l’uomo della sua vita, per Ignacio la giovane è stato soltanto uno dei tanti piacevoli passatempi della sua vita. Quando la ragazza si rende conto di essere stata presa in giro, ricorda le raccomandazioni delle sue amiche, ma ormai è troppo tardi per tornare indietro. Miguel si prepara per scendere in piazza e appoggiare i manifestanti. Prima della partenza Daniela lo bacia. La ragazza ha un compito da portare a termine: scoprire se Sabina e Roberto hanno costruito un tunnel in cantina per avere l’accesso facilitato al caveau della banca e Miguel è la persona che può aiutarla a scoprire la verità.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Aurelio ha scritto una lettera d’amore ad Anabel che tiene nascosta agli occhi indiscreti del padre. Il Bacigalupe invita la figlia a trovarsi un qualcosa da fare durante il giorno, piuttosto che trascorrere il suo tempo a leggere giornaletti rosa. La ragazza non ha nessuna intenzione di seguire il suggerimento del padre, nel suo futuro si vede sposata, con figli, vivere tra gli agi con la servitù pronta a esaudire ogni sua richiesta. Miguel sembra interessato a Daniela e non manca occasione di riempirla di complimenti. La ragazza è molto lusingata, ma teme che lo faccia soltanto per dimenticare la Bacigalupe. Miguel replica che da Anabel ha avuto molto, ma lei è una persona speciale, non è una ripicca e comunque la ex fidanzata non è più nei suoi pensieri. Nei prossimi giorni ad Acacias ci saranno delle manifestazioni sindacali a difesa dei diritti dei lavoratori e Miguel ha deciso di difendere tutte le persone che verranno arrestate. Servante vuole partecipare al torneo “il gioco dell’asino” ma ha bisogno di costituire una squadra forte e volenterosa che possa rappresentare in gara il quartiere e decide di chiedere ad Aurelio se vuole far parte del gruppo. Il Quesada all’inizio crede che si tratti di uno scherzo, poi si arrabbia con Jacinto e Servante per avergli proposto un’assurdità del genere. Antonito incontra Miguel perché ha saputo che i sindacati hanno programmato uno sciopero e lui sarà uno degli avvocati che porterà supporto a chi viene arrestato. L’amico tenta di dissuaderlo e lo mette in guardia, in quanto potrebbe mettere a rischio la sua carriera.

Miguel non sembra preoccupato, oltretutto fa presente al Palacios che non ha nessuna intenzione di dirgli dove si terranno le manifestazioni, per evitare che qualche disturbatore esterno possa far intervenire la polizia e non svela all’amico nemmeno quali corporazioni sindacali parteciperanno. Ignacio ha acquistato un carretto per trasportare il materiale che andrà a vendere con il suo amico. L’ex commissario Mendez lo tiene d’occhio perché ha il sospetto che stia combinando qualcosa di grave. In realtà quello che vende e trasporta Ignacio non è niente di pulito, ma il giovane non sa quali rischi corre e non conosce nemmeno il contenuto della merce, per ora è allettato solo dai grandi guadagni. Soledad si è presa un pomeriggio di permesso per andare a trovare in carcere Fausto. Nonostante la donna voglia uscire allo sporco giro, è costretta ad accettare un ulteriore incarico per liberarsi dei ricatti che riceve quotidianamente dagli scagnozzi del suo ex fidanzato. Soledad è un’anarchica e in passato è stata protagonista di diversi attentati. Miguel ha controllato i contratti del Quesada e ha scoperto che ci sono delle irregolarità. Un documento porta la firma di un intermediario tedesco e riguarda una somma cospicua. A parte il contenuto della contrattazione che riguarda una fornitura di armi, per il resto è tutto a posto. Il tentativo di Marcos di rovinare Aurelio è fallito. Anabel approfittando dell’assenza di Soledad e del padre, raggiunge Aurelio nel loro posto segreto. I due finiscono con il baciarsi sotto lo sguardo attonito di Marcos. Anabel è nelle mani di Aurelio, la ragazza crede di essere amata, invece l’uomo la sta usando per i suoi scopi: diventare il proprietario di tutte le ricchezze dei Bacigalupe. Marcos è consapevole del pericolo che corre la figlia stando vicino al Quesada e da lontano, senza essere visto da nessuno punta una pistola addosso al suo nemico, mentre ignaro passeggia al fianco di Anabel.

