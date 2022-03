Una vita/ Anticipazioni puntata 3 marzo: Aurelio sospetta di Genoveva

Una vita, anticipazioni puntata 3 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 3 marzo, della soap opera spagnola “Un vita” Miguel affronta Anabel perché vuole sapere che cosa aveva da dirsi di così accorato con Aurelio ma la fidanzata gli dà delle risposte molto vaghe. Quando il ragazzo l’accusa di volergli nascondere qualcosa, la ragazza scoppia e fra i due c’è un fortissimo litigio, tanto che Anabel decide di chiudere la relazione con Miguel. Quando il ragazzo lo viene a sapere decide di interrompere ogni rapporto lavorativo pure con Marcos. Lolita si sente meglio e Antonito è molto sollevato e spera che ora le cose possano tornare normali. La ragazza, però, non se la sente ancora di ritornare ad essere marito e moglie e gli chiede di dormire ancora sul divano mentre provano a riavvicinarsi. Aurelio sembra essere molto preoccupato dell’amicizia fra sua sorella e Genoveva in quanto ritiene che la Salmeron voglia in qualche modo usare la giovane per un losco fine.

Una vita/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Lolita si sveglia, Antonito al settimo cielo

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Lolita finalmente riprende conoscenza e trova ancora al suo fianco Antonito, Carmen e Ramon che sono felicissimi del fatto che la ragazza abbia finalmente ripreso conoscenza. Mentre i due coniugi corrono a chiamare il medico, Antonito aggiorna la moglie su tutto quello che le è successo. Poiché Lolita trova la forza di scherzare sul suo appetito, è chiaro che stia molto meglio. Più tardi quando il Dott. Ramon y Cajal visita Lolita non può che dare buone notizie: ha risposto perfettamente alle cure e dà indicazioni sul fatto che la giovane segua le indicazioni prescritte e si riposi molto per ristabilirsi del tutto. Bellita è molto agitata per l’incontro con il giornalista e neanche i tentativi di Alodia di rincuorarla sembrano funzionare. Quando rientra Josè prova a capire che cosa sia accaduto ma la moglie è molto nervosa e tratta male anche lui. La notizia della guarigione di Lolita fa il giro della soffitta e tutti sono contenti. In particolare Jacinto sembra molto commosso perché pensa a Marcelina e ha una discussione con Indalecia per questo motivo visto che la cugina della moglie si sente poco apprezzata per tutto quello che sta facendo per sopperire alla mancanza di Marcelina.

Una vita/ Anticipazioni puntata 1 marzo: Miguel vuole riconquistare Anabel

Anabel dice ad Aurelio che le sue parole sembrano sincere e crede al racconto che le ha fatto. Il Quesada le dice che non vuole imporle la sua presenza ma vorrebbe solo che lei la smettesse di considerarlo un assassino e un nemico. La ragazza gli risponde che non poteva immaginare la verità e che da questo momento in poi potranno tornare ad essere amici, parole che rinfrancano Aurelio che va via. I due non si sono accorti che Miguel li osserva da lontano. Più tardi Anabel è a casa molto pensierosa e Soledad prova a capire che cosa le stia accadendo. La giovane ha voglia di parlare e così dice alla sua domestica che forse ha capito che una persona che aveva giudicato male in realtà non è così malvagio come pensava. La domestica intuisce subito che si tratta di Aurelio ma non fa troppe domande. Miguel invece torna a casa e se la prende con sua nonna che è preoccupata per lui e gli fa tante domande: il ragazzo fa finta di essere nervoso per i problemi legati alla tesi e non per i litigi con Anabel. Il giorno dopo Aurelio fa colazione al circolo con Natalia e scopre dalla sorella che lei è stata invitata all’ambasciata italiana mentre lui no, inoltre viene a sapere che insieme a Natalia andrà anche Genoveva. Invece Miguel va a casa Bacigalupe per chiedere scusa alla fidanzata…

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Bellita e la sua autobiografia

© RIPRODUZIONE RISERVATA