Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 ottobre: nozze per Ramon e…?

Una Vita, anticipazioni puntata 3 ottobre

Nella puntata di Una vita di oggi, sabato 3 ottobre, Ramon chiede a Carmen di riprendere i preparativi delle nozze perché, ora che la situazione si è sistemata, è giusto ricominciare con le loro vite. Liberto è molto dispiaciuto per la partenza di Rosina e per il fatto che neanche Susana sia riuscita a convincerla a restare. Chiede così l’aiuto di Felicia nella speranza di riuscire a recuperare la magia di un tempo. Finalmente si viene a scoprire che cosa è successo in passato che ha sconvolto così tanto Camino da perdere la voce: quando vivevano a Valdeza la ragazza è stata violentata dal figlio del proprietario della tenuta e solo l’intervento di Emilio le ha permesso di salvarsi la vita.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Mentre Lolita festeggia la riapertura della sua bottega e chiede a Fabiana di riavere indietro gli arredi che le aveva dato in custodia, Ramon incontra casualmente Felipe e gli dice di averlo visto all’hotel di Cintra insieme a Genoveva, chiedendo spiegazioni su questa relazione. L’avvocato lo rassicura, chiedendo all’amico di avere fiducia in lui perché sa benissimo quello che sta facendo e a breve gliene potrà anche parlare. Intanto Lolita con Carmen, Camino e Felicia stanno parlando all’esterno del Nuevo Siglo e vengono raggiunte da Genoveva: le donne provano ad essere gentili, considerando che è stata proprio la Salmeron a dare loro i soldi per poter investire nell’affare delle assicurazioni, ma Lolita ancora non riesce a perdonarla e la tratta con molta freddezza. Susana va a trovare Rosina, sperando di convincerla a non trasferirsi in Portogallo perché dalla sua deposizione in tribunale è evidente che ama ancora molto Liberto e pure per l’uomo è lo stesso. La Rubio, però, non se la sente di restare ad Acacias perché, anche se ammette di amare ancora il marito, non riesce a perdonare il suo tradimento: spera quindi che mettendo distanza fra di loro le cose possano cambiare. Susana, pur dispiaciuta di perdere l’amica, capisce le sue motivazioni.

Bellita e Jose discutono di come vendicarsi di Emilio che ancora una volta ha fatto soffrire tremendamente la figlia Cinta. Interviene, però, la ragazza dicendo di aver parlato con il Pasamar e aver scoperto che la promessa di matrimonio è frutto di un vecchio accordo familiare che non può essere sciolto. Chiede poi alla famiglia di non parlare mai più di Emilio in sua presenza perché spera solo di riuscire a dimenticare quanto prima tutta questa vicenda. Ledesma ritorna finalmente alla locanda ed Emilio lo aggredisce perché l’uomo ha osato parlare con Cinta: il futuro suocero gli ricorda che sua figlia sta per arrivare e che è meglio se si comporterà bene con lei, evitando di farla soffrire. Il litigio fra i due giunge al culmine e solo l’intervento di Felicia riesce a placare gli animi. Antonito racconta a Liberto della gravidanza della moglie e dell’imminente riapertura della bottega di Lolita e si dice molto felice di tutte le novità positive ma al tempo stesso dispiaciuto che per l’amico non sia un periodo ugualmente felice. Grazie a questa chiacchierata, però, Liberto ha un’idea per riuscire a riconquistare Rosina. Felipe riceve Genoveva a casa, scatenando la gelosia di Marcia. Una volta da soli senza la domestica, l’avvocato dice alla sua amante che i vicini stanno scoprendo la loro relazione e a breve la notizia arriverà anche alle orecchie di suo marito Alfredo, un uomo pericoloso che vorrà vendicarsi quando saprà di essere tradito. La Salmeron, però, dice di non essere preoccupata perché ha solo voglia di trascorrere il suo tempo con lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA