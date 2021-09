Una vita/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Genoveva trama con Velasco…

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, venerdì 3 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. Servante inizia ad avanzare delle pretese nei confronti di Fabiana con la scusa che per vincere il concorso delle pensioni devono far davvero credere a tutti di essere sposati. Per questo motivo l’uomo invita la locandiera ad andare a cinema e Fabiana accetta. Peccato che Servante si addormenta al cinema e inizia a russare, mettendola in imbarazzo. Josè spera di vivere un momento di pace e tranquillità a casa, ora che i figli hanno trovato la loro strada e sono andati via. Bellita, però, non è dello stesso parere e continua a procurargli attività da fare, coinvolgendo anche Cesareo e Jacinto. L’ultima trovata è mandarli tutti e tre alla corrida e poi in un locale a ballare il tango. Il Dominguez vorrebbe declinare l’invito e restare a casa ma la moglie non glielo consente. Susana ha un incontro con Jacques, l’amico francese di Armando, e come temeva l’uomo le chiede della spilla. Lei però con molta abilità gli racconta che la spilla era talmente bella e preziosa per lei da decidere di regalarla alla sua più cara amica, che ne tesseva continuamente le lodi. In questo modo riesce a non fare brutta figura e a chiudere definitivamente l’episodio.

Camino riceve la visita di Anabel che prima inizia a farle molte domande sulla sua vita intima e poi le dà qualche consiglio per rendere i momenti romantici con il marito ancora più piccanti. In particolare le regala un profumo e una boccetta di vodka. Quando più tardi arriva Ildefonso e trova la figlia di Marcos, si dimostra molto infastidito tanto che Anabel si sente a disagio e va subito via. Tuttavia il profumo sembra dare i frutti sperati tanto che i due sposi novelli sono sul punto di baciarsi. Genoveva si introduce furtivamente nell’appartamento di Felipe e inizia a frugare fra le sue carte, trovando delle lettere che erano state scritte da Marcia. Più tardi, poi, riceve la visita di Velasco che vuole sapere se veramente Laura è andata via, poi l’avvocato ne approfitta per far presente alla sua assistita che il processo che si preparano ad affrontare è molto complesso e dovrebbe iniziare a pensare al peggio perché le speranze di uscire indenni sono poche, soprattutto ora che ha perso il bambino.

Una Vita, anticipazioni 2 settembre 2021

Nella puntata di oggi, venerdì 3 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” si avvicina la data del processo e Genoveva è intenzionata a uscire pulita, così inizia a programmare con Velasco la sua difesa. Intanto ad Acacias fa il suo ritorno il principe Izem che vuole nuovamente parlare con Liberto perché ha intenzione di raddoppiare l’offerta dei cammelli per avere Casilda. Questo lascia del tutto spiazzato il Seler che pensava invece di aver risolto la situazione definitivamente. Camino trova il coraggio per chiedere a Ildefonso come mai la prima notte di nozze non ci sia stata intimità tra loro.

