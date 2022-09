Una vita/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Valeria minacciata da Genoveva!

Una Vita: anticipazioni puntata 3 settembre

Cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita di oggi 3 settembre 2022? Le anticipazioni rivelano che Lolita vuole scoprire assolutamente il motivo per il quale suo suocero ha deciso di prelevare un ingente somma di denaro e per farlo mette sotto torchio Fidel. Rodrigo intanto, è andato a casa di Valeria e il loro incontro è stato chiarificatore.

Genoveva freme per avere la formula del gas nervino prima che finisca nelle mani di Aurelio così decide di presentarsi davanti alla coppia e minaccia Valeria di convincere il marito a parlare altrimenti a farne le spese sarà David. Cosa farà la Cardenas? Il marito sarà disposto a rivelare la formula del gas nervino per salvare la vita al suo rivale in amore, o ne approfitterà per allontanarlo dalla moglie? Liberto ha rivelato alla cognata che Pascual ha fatto alla sua famiglia un grosso prestito. La Rubio pur di estinguere al più presto il debito che ha con il suo nemico, decide di trasformare i terreni appartenuti alla sua famiglia in vigneti. Riuscirà a realizzare il suo progetto oppure dovrà rinunciarvi?

Una vita: dove eravamo rimasti

Nelle scorse puntate andate in onda di Una Vita abbiamo visto Alodia disposta a tutto per vincere il concorso e trascorrere un soggiorno in totale divertimento. Ignacio intanto è preoccupato perchè Aurelio ha intenzione di trasformare i negozi di Acacias in magazzini per contenere materiali nocivi. Anche gli abitanti non approvano il suo progetto e stanno cercando la soluzione per impedire che ciò accada. Guillermo e Azucena intanto iniziano a discutere delle loro passioni e si rendono conto di avere un’ottima intesa, soprattutto in merito alla poesia.

Rodrigo, dopo aver visto il bacio tra Valeria e David, si presenta nell’appartamento di Valeria che dopo averlo visto è svenuta per l’emozione. Valeria aveva dubitato che il marito fosse ancora vivo, anche Rodrigo aveva temuto che non l’avrebbe più rivista. Rodrigo confida alla donna il motivo per cui era sparito raccontando come durante alcuni esperimenti si è accorto di aver creato un gas che nelle mani sbagliate potrebbe creare molti danni e proprio per questo aveva deciso di abbandonare la ricerca, una volontà resa impossibile dopo che questa notizia è finita nelle orecchie di Quesada. Così l’unica soluzione era distruggere la formula bruciando il laboratorio. L’uomo però sapeva che Aurelio si sarebbe vendicato ed è fuggito per nascondersi. Valeria furiosa rimprovera il marito di averla lasciata nelle mani di Aurelio anche se Rodrigo dispiaciuto le confessa di non aver potuto immaginare che l’uomo si sarebbe vendicato.

