Una Vita/ Anticipazioni puntata 30 aprile: Natalia in pericolo, Aurelio…

Una Vita, anticipazioni puntata 30 aprile

Le anticipazioni di Una Vita del 30 aprile 2022 ci rivelano che Roberto mette in guardia suo nipote di fare attenzione a Marcos, l’uomo è sicuro che a far aggredire Natalia sia stato proprio lui. Poi l’Olmedo informa Miguel di aver rubato il portafogli del Bacigalupe e di aver trovato all’interno un foglio con una combinazione. Di cosa si tratta? Aurelio chiede alla sorella di dargli una mano ad “accaparrarsi” le simpatie di Caron, potrebbe portare grandi guadagni alle sue attività, ma la ragazza non ne vuole sapere mandando il fratello su tutte le furie.

Una vita/ Anticipazioni puntata 29 aprile: Genoveva gelosa di Felipe e Natalia

Il Quesada non sospetta che Caron è pagato da Marcos e quando se ne renderà conto, sarà troppo tardi, perché Natalia sarà già finita nella trappola. La ragazza è in pericolo, Caron vuole che lavori per conto dei francesi come spia, se dovesse rifiutare non esiterebbe a denunciarla.

Una Vita: ecco dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una Vita, Servante è ancora arrabbiato con Jacinto e Liberto, la fotografia che li ritrae insieme e finirà sulla copertina del loro disco non lo gratifica affatto, difatti il locandiere è stato ritratto con lo sguardo rivolto altrove. Solo grazie a parole di Fabiana, l’uomo si convince che in realtà i suoi amici gli hanno fatto dubitare della sua bellezza. Quando Jacinto entra nella pensione con i dischi da consegnare, per la prima volta Servante è felice di vedere la sua immagine sulla copertina, perché se uno bello è bello in ogni modo. Una volta uscito dal locale, Fabiana rimprovera Jacinto per non aver considerato l’opinione dell’amico visto che in verità è venuto piuttosto maluccio. Felipe va a casa di Natalia per recuperare una cartella con dentro dei documenti. La donna si mostra molto scossa, poi confida all’avvocato che l’aggressione nei suoi confronti non è stata ordita da Genoveva ma da don Marcos. Felipe le chiede come è arrivata a questa conclusione e la donna le risponde che all’accusa del passato se n’è aggiunta un’altra del presente, Marcos crede che ad uccidere la moglie Felicia sia stata lei. Lolita espone una parte dei suoi prodotti all’esterno del negozio per attirare più clientela. Liberto ne approfitta per dirle che il parroco sente la mancanza degli articoli polemici di Antonito che ha smesso di scrivere perché si è reso conto che potevano portare alla famiglia solo disgrazie. Carmen è preoccupata, il suo figliastro crede che questa sia la sua crociata, un compito che le ha affidato Dio.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 aprile: Pierre è in combutta con Marcos

Gli Olmedo non stanno pianificando nessuna fuga, la polizia Svizzera ha identificato i falsi documenti che la coppia ha utilizzato per far visita in carcere al figlio e alla nuora. Daniela deve scoprire se Sabina e Roberto stavano costruendo un tunnel per entrare in banca e rubare il contenuto della cassaforte. Purtroppo non è libera di agire, Sabina controlla chi accede alla cantina e Roberto è molto diffidente. L’unico modo per inchiodare gli Olmedo è concentrarsi su Miguel. Soledad trova due uomini che l’aspettano per parlarle. La donna li minaccia di andarsene con un coltello, non vuole avere niente a che fare con loro, perché da tempo ha chiuso con i giri sporchi, ma i due malviventi l’avvisano che Fausto vuole parlarle. Alodia continua a viziare Ignacio. Casilda è preoccupata e chiede aiuto a Fabiana che redarguisce la domestica dicendole che certi “signorini” vogliono solo infilarsi sotto una sottana e dopo aver sedotto la ragazza, la lasciano per divertirsi con un’altra. Alodia è convinta che il ragazzo corrisponda il suo interesse e dopo il bacio non è disposta a concedergli nulla di più. Roberto ferma per strada don Marcos per parlargli di Miguel. Lo ringrazia per aver offerto al nipote un lavoro, ma non vuole che il nuovo incarico causi problemi al nipote con i Quesada, perché è un avvocato e non uno scagnozzo e tanto meno non deve approfittare dell’amore che il giovane provava per Anabel per raggirarlo. Marcos rassicura Roberto che è solo un malinteso e per siglare la loro amicizia si abbracciano, ma l’Olmedo ne approfitta per rubargli il portafogli. Marcos ha un appuntamento con Caron e gli offre un ingente somma di denaro per sedurre Natalia. L’uomo è da poco giunto nel quartiere e ha dimostrato interesse per la Quesada. Aurelio sta facendo di tutto per spingere la sorella tra le braccia del diplomatico e anche Genoveva vorrebbe che la donna si interessasse all’uomo per far ingelosire Felipe, ma Natalia per ora non ha intenzione di accettare l’avance di Caron.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Ignacio bacia Alodia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA