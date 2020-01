Una vita/ Anticipazioni puntata 30 gennaio: Telmo si lascia andare al lato oscuro?

Una vita, anticipazioni puntata 30 gennaio

Nel prossimo episodio di Una vita, in onda oggi 30 gennaio, Samuel farà credere a Fra Guillermo che Telmo è diventato un uomo malvagio, sotto l’influenza negativa del priore Espineira. Il monaco, però, non crederà alle parole dell’Alday e deciderà successivamente di recarsi ad Acacias per poter confortare spiritualmente Padre Martinez. La crisi, che sta attraversando Telmo, sarà sempre più forte, tanto che il sacerdote continuerà a sottoporsi a delle terribili torture corporali. Lucia, poi, chiederà aiuto alla Madonna, affinché la sua situazione con Telmo possa avere un lieto fine. Celia, quindi, tenterà di comprendere finalmente cosa passi per la testa della cugina, ma non sarà semplice scoprire la verità. Ceferino non riuscirà più a controllare la passione che prova per Casilda e, dopo essersi recato con lei in soffitta, la bacerà. A Liberto, dunque, sarà offerto di partecipare ad un incontro di boxe. L’uomo sarà ben felice di accettare questa proposta. Liberto, alla fine, sarà in grado di vincere la sfida di pugilato.

Una vita, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di Una vita del 29 gennaio, si vede che Telmo continua a digiunare e a flagellarsi. Il religioso, in questo modo, intende farsi perdonare da Dio ed espiare le sue colpe. Il prete non desidera abbandonare il suo ministero per Lucia, anche se si rende conto di amare la donna profondamente, e di non essere in grado di cancellare il forte sentimento che lo lega alla ragazza. La Alvarado è convinta di amare Telmo, e non si sente in colpa per averlo baciato. Lucia, inoltre, è molto arrabbiata con Padre Martinez, in quanto l’uomo sta facendo di tutto per evitare di incontrarla. Lolita sta ricevendo la corte spietata di Ceferino, il quale, pur essendo attratto da Casilda, intende rispettare le tradizioni di Cabrahigo. Ad un certo punto, però il giovane e la Ercolano si ritrovano da soli nella soffitta e non riescono a trattenersi, cedendo alla passione. Samuel, inoltre, si trova a Segovia, lontano da Acacias. L’Alday, dopo svariate peripezie, è riuscito a mettersi in contatto con Fra Guillermo, il mentore di Telmo. Il giovane intende scoprire dall’uomo qualche oscuro segreto sul conto del suo rivale in amore.

Nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo visto che Telmo e Lucia, ormai da tempo attratti l’uno dall’altra, si sono baciati appassionatamente. Questo fatto ha sconvolto parecchio il sacerdote, che ha capito subito di aver sbagliato a lasciarsi andare con la Alvarado. Il prete ha deciso allora di allontanarsi dalla giovane e di chiedere perdono a Dio. Per farsi perdonare, Telmo si è sottoposto a delle flagellazioni, inoltre sta seguendo un tremendo digiuno. La sofferenza fisica del religioso, però, non gli sta facendo scordare nemmeno per un secondo Lucia. La giovane, infatti, è sempre presente nella sua testa e nel suo cuore. Liberto è stato molto contento di aver salvato Flora da un tentativo di violenza sessuale da parte di Jordi. La ragazza non sta smettendo di ringraziare l’uomo, che è orgoglioso di sé. Casilda e Ceferino sono sempre più vicini, ma il ragazzo non sembra intenzionato a cedere alla passione che prova nei confronti della domestica, in quanto non vuole spezzare le tradizioni di Cabrahigo. Lolita, dopo aver compreso i tormenti di Ceferino, sta tentando di convincere il giovane a baciare Casilda, per potersi liberare finalmente di lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA