Una Vita/ Anticipazioni puntata 30 luglio 2020: Ramon ha un’idea…

Una Vita, anticipazioni puntata 30 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 30 luglio, Genoveva troverà Cristobal a casa sua, intento a parlare con suo marito Alfredo in modo amichevole e resterà molto stupita da questa visione. Ramon porterà Carmen a fare spese e l’aiuterà a scegliere i vestiti per sentirsi una vera signora. La donna, però, si renderà conto che molti dei capi scelti dal compagno sono uguali a quelli che regalava alla sua defunta moglie Trini e inizia ad avere paura che l’uomo possa desiderare di trasformarla nella donna morta. Genoveva sarà molto soddisfatta perché, grazie all’aiuto di Alfredo, sta riuscendo a realizzare il suo piano: rovinare tutte quelle persone che l’avevano denigrata in passato.

Una vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a cosa accaduto nelle ultime puntate di Una vita. Marlen prova a convincere Genoveva che Alfredo è pericoloso e che deve essere eliminato. La Salmeron, però, le dice che è meglio lasciar perdere perché si tratta di un uomo pericoloso, che non si può toccare e per questo motivo non può aiutarla nel progetto di farlo fuori. Marlen le chiede per quale motivo lei abbia voluto sposarlo e perché non vuole schierarsi contro di lui ma Genoveva le dice che non può parlare di questo, anche a costo di rovinare la loro amicizia. Marlen, però, afferma che non si fermerà davanti a nulla pur di punire l’assassino di suo fratello. Carmen chiede a Servante per quale motivo la voglia licenziare dalla locanda e l’uomo dice che purtroppo circolano troppe voci su di lei. Quando la donna chiede una spiegazione più precisa, il locandiere dice il problema è legato alla sua relazione con Don Ramon: non vuole che la futura donna di un uomo ricco e importante serva ai tavoli e rifaccia i letti. Quando entra Fabiana, Carmen chiede il suo aiuto e così la donna evita il suo licenziamento. Mentre Bellita prepara la valigia per la tournée in Argentina con l’aiuto di José, Cinta fantastica sul suo futuro con Emilio e prova a chiedere alla madre il suo parere nel caso di una sua relazione con un uomo che non faccia il diplomatico, come ha sempre sperato la donna. Non ha però il coraggio di confessarle che si è innamorato del Pasamar. Intanto Emilio discure con la madre Felicia sulla nuova cameriera che non piace a Camino, la domestica però sente tutto e ne approfitta per chiedere un anticipo della paga così da poter curare Agustina.

Genoveva va nell’ufficio di Alfredo per discutere insieme a lui la lista degli invitati al mercatino di beneficenza che stanno organizzando. L’uomo prima ricorda alla moglie che, al termine dell’evento dovrà mantenere la sua promessa, poi le chiede se la notte precedente sia uscita di nascosto di casa ma ovviamente la donna nega. Carmen passa a casa di Ramon per raccontargli quello che è successo il giorno prima con Donna Susanna. L’uomo la tranquillizza dicendole che era accaduto lo stesso anche con la sua prima moglie, Trini, poi la invita ad una passeggiata per vedere le vetrine insieme. Cinta raggiunge Emilio al ristorante e chiede al ragazzo quando intende dire pubblicamente a tutti del loro fidanzamento. Il ragazzo è molto titubante perché teme che sua madre, che è molto conservatrice, non approverà questa unione. Chiede quindi alla fidanzata di pazientare ancora un po’ prima di dirlo a tutti. Marcelina è ancora affetta dall’allergia e non sa come risolvere il problema. Il marito Jacinto, con l’aiuto di Servante, vogliono darle un’altra botta in testa, convinti che sia il rimedio giusto, ma arriva per fortuna Casilda che impedisce ai due di portare a termine il loro compito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA