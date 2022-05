Una vita/ Anticipazioni puntata 30 maggio: il piano di Genoveva per eliminare Marcos

Una vita, anticipazioni puntata 30 maggio

Le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda oggi, lunedì 30 maggio 2022, ci rivelano che tramite Fausto, Aurelio scopre che Soledad è pronta a far scoppiare la dinamite ad Acacias. L’uomo vuole approfittare della situazione per sbarazzarsi dei suoi nemici senza che la colpa possa ricadere su di lui, in particolare è interessato a liberarsi di Anabel che ha da poco sposato. Rivela il suo piano diabolico a Genoveva che approva con entusiasmo. Non solo, ma gli propone anche il modo per liberarsi di Marcos. La donna ha in mente di armare la mano di Natalia e di far ricadere la colpa della morte del Bacigalupe su Felipe. Aurelio è interessato solo a eliminare il suo nemico, così una volta tolta di mezzo la figlia sarà l’unico erede di tutte le proprietà dei Bacigalupe, quello che succede a Felipe è un problema che riguarda Genoveva. Come riuscirà la Salmeron a portare a termine il suo piano? Genoveva comincerà a fare pressione su Natalia facendo crescere in lei il desiderio di vendetta. Poi dirà a Felipe che Natalia è stata abusata da Marcos, l’uomo avrà una reazione violenta, quanto basta per far cadere i sospetti su di lui. Una volta che Marcos sarà ucciso da Natalia, sarà facile far ricadere la colpa su Felipe.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” dopo tante liti e scontri Fabiana e Servante chiariscono la loro situazione, in realtà si vogliono molto bene e decidono di sposarsi. Bellita è felice, il disco con il libro sono in vendita e la gente è interessata all’acquisto. Josè per festeggiare il momento organizza una sorpresa alla moglie: il suo regalo è il ritorno di Cinta con il marito Emilio ad Acacias dopo un lungo viaggio dall’Argentina dove ora risiedono. Alodia è molto affranta, la gente del quartiere pensa che abbia voluto suicidarsi, la ragazza nega dicendo che voleva prendere solo una pasticca per addormentarsi e smettere di pensare, solo che si è fatta prendere la mano e alla fine ne ha prese cinque. Anabel manca da un po’ di tempo da casa e Marcos chiama il commissario di polizia per fare la denuncia di scomparsa, ma l’uomo non può intervenire perché la ragazza ha lasciato al padre una lettera dove scrive che si è allontanata da casa per sua scelta. Marcos si mette alla ricerca della figlia. Genoveva lo vede e ne approfitta per comunicargli che Anabel si è sposata segretamente con Aurelio. L’uomo furioso bussa alla porta di casa di Natalia e la minaccia, obbligandola a dirgli dove si nasconde la figlia. In quel momento arriva Felipe che è stato invitato dalla Queseda a pranzo e allontana Marcos dall’appartamento. Genoveva va a trovare Natalia e ad aprirle la porta è Felipe, dopo una chiacchierata la donna confida all’ex marito che Natalia da quando è adolescente viene abusata sessualmente da Marcos. Aurelio non sa niente, la ragazza ha preferito tacere per evitare che tra i Quesada e i Bacigalupe scoppiasse una guerra. Felipe non si fida delle parole di Genoveva e le chiede come è venuta a sapere di questa storia, la Salmeron gli rivela che ha raccontarle tutto è stata la stessa Natalia quando hanno trascorso la notte insieme in carcere.

Nella soap opera “Una vita“ Soledad da qualche giorno è scomparsa, è stata chiamata dai suoi compagni e per ordine di Fausto nei prossimi giorni dovrà fare esplodere della dinamite ad Acacias. Lei non si sente fiera di uccidere, ma non ha alternative, se non porta a compimento l’incarico che le è stato assegnato a morire sarà lei. Carmen e le domestiche regalano a Fabiana l’abito da sposa. Alodia è triste, vedendo l’amica convolare a nozze si chiede se un giorno qualcuno sarà disposta a sposarla. Ignazio non ha nessuna intenzione di portarla all’altare. Vuole essere certo che sia davvero incinta e per saperlo vuole aspettare ancora qualche giorno. Bellita. Josè, Emilio e Cinta cercano di fargli capire che è arrivato il momento di prendersi le sue responsabilità, ma il giovane non sa di amare Alodia al punto di sposarla. Natalia trova il coraggio e confida a Felipe degli abusi che ha subito da parte di Marcos e di come ancora oggi la molesti. L’avvocato la conforta dicendole che supereranno tutto questo insieme. Genoveva propone a Marcos di diventare il presidente della società, togliendo l’incarico ad Aurelio. Il Bacigalupe non si fida della Salmeron, la donna vuole aumentare gli introiti e questo è il momento migliore perché la guerra è all’apice, se a qualche governante venisse in mente di firmare qualche trattato di pace per loro sarebbe la fine. Lei è la socia di maggioranza e se il Quesada non dovesse prendere bene la decisione sarebbe un suo problema, gli affari sono affari. Rosita ha organizzato nel ristorante un salotto politico, ma Antonito ha avuto un contrattempo e non si è presentato. Ramon è intervenuto dicendo che avrebbe trattenuto lui gli ospiti e che avrebbe provveduto a portare nel locale qualche suo amico, ma Rosina è disperata e incolpa dell’insuccesso Carmen, perché secondo lei è stata la socia a vietare ad Antonito di partecipare alla riunione. Natalia confida a Genoveva che Felipe è un uomo per bene ed esemplare, però ora che conosce la verità teme che possa fare una sciocchezza. La Salmeron fa notare all’amica che in questo momento deve preoccuparsi del fratello Aurelio, perché Marcos non ha preso bene che abbia sposato la figlia. Poi a sorpresa suggerisce a Natalia che l’unico modo per vivere in pace è fare in modo che Marcos cessi di esistere.

