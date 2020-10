Una Vita/ Anticipazioni puntata 30 ottobre: il malore di Lolita

Una Vita, anticipazioni puntata 30 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 30 ottobre, il malore che Lolita ha accusato per fortuna si rivela una semplice indigestione. La famiglia Palacios quindi tira un sospiro di sollievo ma lo spavento ha spinto la ragazza a chiedere al suocero e alla sua futura moglie di restare a vivere con loro per dare una mano quando nascerà il bambino. Genoveva ha deciso di lasciare per sempre Acacias, dopo la notizia che ha dato a tutti i suoi vicini di voler restituire gran parte dei soldi che il defunto marito ha loro rubato. Prima di partire si congeda con Lolita, sua unica amica, e poi va da Rosina a chiederle scusa per tutto il male che ha fatto sia a lei che a Liberto. La sua ultima tappa è casa di Felipe dove non chiede di parlare con l’avvocato ma con la sua domestica Marcia: le augura ogni bene e le chiede di occuparsi di Felipe proprio come avrebbe fatto lei se avesse potuto vivere il suo amore. Gli abitanti di Acacias, però, sono preoccupati del fatto che con la sua partenza possa dimenticarsi della promessa che ha fatto di restituire il maltolto.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva fa un gesto davvero inaspettato: dopo aver riunito tutti gli abitanti del palazzo a casa sua comunica pubblicamente che ha intenzione di restituire tutti i soldi che il marito ha loro sottratto, utilizzando l’eredità del defunto. Tutti sono molto stupiti del gesto e in particolare Felipe non si dimostra entusiasta perché è molto scettico sulle motivazioni che hanno spinto la donna a compiere questo gesto. Mentre i residenti di Acacias 38 sono impegnati a casa della Salmeron, le domestiche sono riunite in soffitta e parlano delle ultime novità nonché della relazione appena nata fra Felipe e Marcia. Agustina avanza l’ipotesi che il suo signore possa aver sedotto la ragazza per poi darle il benservito ma proprio mentre illustra la sua ipotesi alle altre entra Marcia che ha sentito tutto. La ragazza le dice che l’amore fra loro è sincero e che Felipe è una persona incapace di fare del male a chiunque, sempre preoccupato per gli altri e per le persone alle quali vuole bene. Agustina, commossa per queste parole, la abbraccia e dà la sua benedizione alla loro storia. Poi tutte le domestiche approfittano di questo momento di gioia per dire ad Agustina che di notte russa tenendo tutte sveglie ma la domestica reagisce molto bene alla notizia e accetta di seguire i consigli di Jacinto per smettere di farlo.

Ad approfittare della presenza degli abitanti di Acacias 38 a casa di Genoveva è anche Emilio. Il ragazzo nel pomeriggio ha salutato Angelines e suo padre Ledesma che si recano in paese qualche giorno per annunciare il fidanzamento della ragazza ad alcuni parenti così è libero di muoversi e si introduce a casa dei Rodriguez per parlare con Cinta e dirle che non riesce a stare lontano da lei: i due si baciano con passione. Carmen e Lolita riescono a convincere Fabiana per quanto riguarda l’organizzazione del matrimonio: Carmen, infatti, dice all’amica che Ramon ha provveduto ad annullare la prenotazione nella bella villa di campagna che avevano scelto precedentemente, così per non lasciarli senza festa di nozze ora Fabiana dovrà per forza accettare la loro proposta. La locandiera piange commossa: grazie agli amici ora lei e Servante potranno riparare le tubature e ricominciare a lavorare. Quando Carmen e Lolita tornano a casa, raccontano felici a Ramon e Antonito del sì di Fabiana. La famiglia Palacios ha molto per cui festeggiare ma all’improvviso Lolita ha un malore e si porta le mani alla pancia perché sente un forte dolore: tutti si preoccupano per il bambino.



