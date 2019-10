UNA VITA/ Anticipazioni puntata 30 ottobre: padre Telmo Vs Samuel per Lucia!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Una vita Fabiana, dopo aver aver visto che Higinio e Maria si sono baciati, informa subito Casilda di questo fatto. La ragazza in un primo momento non crede al suo racconto. Successivamente, insieme alla madre, cerca di indagare su questa vicenda. Inoltre, Casilda continua a pensare di dover lasciare per sempre la casa di Rosina e Acacias, perché intende ritrovare un po’ di pace e tranquillità nella sua vita. Padre Telmo convince allora Espineira a ritardare la procedura di annullamento del matrimonio tra Samuel e Blanca. Infine Leonor Hidalgo, rinunciando al bacio tra le protagoniste del suo spettacolo, salverà finalmente il suo progetto teatrale. Cos’altro succederà nella puntata di oggi di Una Vita? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando la soap tornerà in onda su Canale5.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuovo appuntamento con la soap opera spagnola Una vita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre, alle 14.10 su Canale 5. Prima di scoprire cosa succederà in Calle Acacias, rivediamo quanto successo nelle puntate andate in onda ieri. Nella puntata pomeridiana Samuel è sempre più determinato a mettere le mani sui soldi di Lucia, incomincia a corteggiare di nuovo la ragazza, che è sempre più confusa su quali siano i suoi reali sentimenti. Leonor continua a essere in difficoltà nell’organizzare lo spettacolo sulla relazione saffica tra Martina e Helidora. La giovane non riesce proprio a trovare un punto di equilibrio nel suo cast, che è costituito per lo più da gente inesperta, che non sa stare su di un palco. L’Alday, inoltre, vuole chiedere la mano a Lucia, in attesa che sia definitivo l’annullamento del suo matrimonio con Blanca. Successivamente, il ragazzo fa all’Alvarado un’appassionata dichiarazione d’amore, in cui le chiede di diventare sua moglie. Nella puntata serale di Una vita Lucia, dopo aver ricevuto la dichiarazione d’amore da Samuel, prende seriamente in considerazione l’idea di incominciare una relazione seria con lui. In contemporanea, Padre Telmo, sapendo che l’Alday vuole solo ingannare la Alvarado, chiede al priore Espineira di rallentare la procedura di annullamento del matrimonio tra Samuel e Blanca. Maria e Higino portano avanti il loro piano di togliere l’eredità a Casilda. A un certo punto, i due si baciano e vengono visti da Fabiana. In aggiunta, Pena e Inigo convincono Leonor a rinunciare al bacio tra Carmen e Flor, affinché la messa in scena del suo spettacolo vada a buon fine. Infine Celia e Felipe ricevono la visita di Samuel, che li rivela i suoi sentimenti d’amore per Lucia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA